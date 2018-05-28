Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Conab deve liberar toneladas de milho para alimentar animais no ES
Ração

Conab deve liberar toneladas de milho para alimentar animais no ES

Produto estocado em Colatina e Cachoeiro será usado para evitar que animais sejam sacrificados. Nenhum edital, porém, ainda liberou o uso

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 19:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 19:58
Crédito: Divulgação/Sindicato Rural Brasil
Diante da situação enfrentada pelos criadores de aves e suínos, com a possibilidade de sacrifício de animais por falta de alimentos, por causa da greve dos caminhoneiros, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) deve liberar nos próximos dias 6 mil toneladas de milho, é o que afirma a Secretaria de Estado da Agricultura (Seag).
De acordo com o secretário da pasta, Ideraldo Lima, serão liberadas 6 mil toneladas de milho que estão armazenados no Estado. Desse total, metade está em Colatina, na Região Noroeste, e as outras 3 mil toneladas estão guardadas em Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Estado. 
Segundo o secretário, esta é uma medida necessária, já que, devido à produção animal do Espírito Santo ser de grande escala, o efeito dos prejuízos causados pela perca de animais será sentido a médio e longo prazo e será "danoso à economia capixaba".
Procurada pela reportagem para comentar a respeito do estoque de milho, a Conab disse que ainda não há nenhum edital autorizando a liberação e comercialização de milho no Estado.
CARGA INTERCEPTADA
Outra ação para tentar aliviar a situação dos produtores foi a de buscar milho e farelo de soja em Minas Gerais. "No sábado, 26, montamos uma estratégia de ir até Uberlândia (MG) buscar farelo de milho e soja. A operação está em andamento, mas enfrentamos dificuldades", comentou o secretário de Estado da Agricultura.
Ao todo, 50 carretas vazias escoltadas pela Polícia Militar, cada uma carregada com 30 toneladas de milho e farelo de soja, saíram de Santa Maria do Jetibá para buscar ração para aves e suínos em Minas Gerais. O comboio foi interceptado na BR 262, na altura de Brejetuba, pelo movimento dos caminhoneiros manifestantes, onde continuavam presas até a publicação desta reportagem, às 22 horas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados