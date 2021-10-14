União assina cessão do Centro Cultural Carmélia ao Governo do ES

Os secretários de Turismo e Cultura, Lenise Loureiro e Fabrício Noronha, durante a assinatura de cessão do Centro Cultural Carmélia ao Governo do ES Crédito: Instagram/@fabricionoronha

O Centro Cultural Carmélia finalmente está sob o poder do Governo do Estado do Espírito Santo. A assinatura do contrato de cessão do espaço foi realizada nesta quinta-feira (14) e registrada pelo secretário de Estado de Cultura, Fabrício Noronha, nas redes sociais.

"Assinamos agora a cessão do Centro Cultural Carmélia para o Governo do ES. Um espaço múltiplo e importantíssimo para a cultura. O espaço que já sedia a TV Educativa, será reformado para integrar futuramente a Rádio ES e o complexo cultural, com salas de exposição e o teatro", escreveu o secretário, ao publicar a foto com a Secretária de Turismo, Lenise Loureiro, e o diretor-presidente da RTV, Igor Pontini.

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Turismo, a Portaria 11.794, da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, define que o prazo de cessão de uso será de cinco anos, a contar da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos.

"É com muita alegria que recebemos este espaço tão importante para a história e cultura do nosso Estado. Vencidas as etapas burocráticas, iniciamos as intervenções planejadas para o espaço que integra o projeto maior da Administração Estadual, que é a Cidade Administrativa”, disse a secretária do Estado de Turismo, Lenise Loureiro, em entrevista ao Divirta-se no início do mês quando a portaria de autorização de cessão foi publicada no Diário da União.

Em breve, devem começar as primeiras obras de recuperação do tradicional aparelho de Vitória, inaugurado em 1986, por Gérson Camata. Em entrevista exclusiva ao "Divirta-se", publicada em agosto, Lenise adiantou que as primeiras reformas estão na planilha de custos da secretaria. De caráter emergencial, elas devem custar cerca de R$ 700 mil, abrangendo o restauro do telhado (para conter infiltrações), da calçada e da parte externa, incluindo o jardim.

Atualmente, o imóvel é sede da TV Educativa. Futuramente, sob a gestão da Secretaria Estadual de Comunicação, também abrigará a Rádio Espírito Santo, hoje localizada na Reta da Penha, em Vitória. A ideia é transformar o local em uma espécie de centro de comunicação, também abrindo espaço para a cultura.

"Em um segundo momento, o Governo Estadual deseja fazer uma reforma ampla para receber a emissora de rádio. O valor estimado da obra é R$ 5 milhões. O teatro será totalmente reformado e manterá as apresentações culturais. Também desejamos que o espaço seja usado para as transmissões de programas e de lives da TVE e da Rádio Espírito Santo", adiantou na época.

"O bairro (Mário Cypreste) é uma área estratégica. Com a reforma, além de revitalizá-lo, vamos trabalhar o conceito de comunicação atrelado às atividades culturais. Também vamos atender a um pedido do setor da cultura, que lutou tanto para que o Carmélia continuasse aberto como espaço destinado a apresentações artísticas", complementou, na ocasião.