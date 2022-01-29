Capixaba é "Jesus" em página de humor no Instagram com 80 mil seguidores

Página de humor "Eu Jesus Cristu" Crédito: Twitter/@EuJesusCristu

Uma página de humor de Alegre, Sul do Espírito Santo, está "pocando" nas redes sociais. Com mais de 80 mil seguidores, o perfil “EuJesusCristuu”, no Instagram , "assume" a personalidade de Jesus para fazer piadas e memes com situações do cotidiano. Mas apesar de não revelar a identidade na conta, o dono do perfil é o capixaba Pedro Victor Massini, de 33 anos.

Técnico em Agropecuária, Pedro conta que nunca imaginou trabalhar com redes sociais. Só ganhou o primeiro celular aos 19 anos, e aos 26, criou a primeira conta em uma plataforma digital. Mesmo assim, o capixaba diz que sempre foi conhecido na escola por ser "muito engraçado".

"Não era muito ligado à rede social, porque não tinha um celular bom. Fui ter uma linha de aparelho aos 19 anos. Quando criei uma conta nas redes, aos 26, fui me apaixonando por memes. Meus amigos da escola me consideravam muito engraçado (risos). Vivo dizendo: saí da quinta série, mas ela não saiu de mim", ironiza Pedro.

Segundo o humorista, a ideia de "brincar" de ser Cristo foi natural. Ele conta que no início foi bem difícil, mas decidiu investir em cursos para aprimorar técnicas de como trabalhar com internet e ressalta que precisou estudar quanto aos assuntos mais delicados, uma vez que "incorpora" uma figura religiosa.

"Pensei como seria Jesus hoje em dia com Twitter, um celular na mão. Como ele poderia falar de um jeito que é a cara da nova geração. O apelido do meu personagem é JeJê (risos). Comecei pedindo para os amigos seguirem, mas também investi em cursos, para saber o que poderia fazer. Lido com uma figura religiosa, então precisava saber o que seria ofensivo. Não queria que derrubassem a minha página", contou.

Ainda sobre a persona, Pedro diz que alguns posts costumam gerar muita repercussão. E revelou que seus pais não apoiam a ideia de fazer piadas de cunho religioso.

"Meu pai tem 80 anos e minha mãe, 66. Eles acham que é uma blasfêmia, uma brincadeira de mau gosto. Não tenho o apoio deles, são muito religiosos. Já os padrinhos e os tios gostam muito. Tem post que vira uma guerra porque trato de religião. Teve um que atingiu 3 mil comentários"

O perfil existe há quatro anos no Instagram, mas, curiosamente, as postagens da página são prints de memes do Twitter. “Às vezes, o que bomba no Twitter não bomba no Instagram e vice-versa”, frisou Pedro. O humorista disse ainda que a maioria dos seguidores não são do Espírito Santo, mas que seu sonho é ser reconhecido por sua arte no Estado.

“A página cresceu muito fora do ES. A maioria dos seguidores não são daqui. O perfil me proporcionou conhecer gente do outro lado do mundo em todos esses anos, sou muito grato. Mas sonho em ser reconhecido pela arte no meu Estado”, afirmou o humorista.