"The Voice +" estreia domingo (30) na Globo prometendo emoção e histórias de vida

Toni Garrido, Ludmilla, Fafá de Belém, Carlinhos Brown, Thais Fersoza e André Marques marcam presença no "The Voice +" Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Nunca é tarde para sonhar e colocar em prática o que for necessário para alcançar aquilo que tanto deseja. Prova disso são os participantes do "The Voice +", reality musical para candidatos com mais de 60 anos que estreia domingo (30) nas tardes da Rede Globo. Na segunda temporada, vozes de diferentes cantos do Brasil prometem entreter com muita música e emocionar o público, com suas histórias inspiradoras de quem nunca deixou de sonhar, mesmo com o avançar da idade.

Para Creso Eduardo Macedo, diretor artístico do "The Voice", a versão do reality abre espaço para esses artistas. "Cada vez mais vemos pessoas mostrando que nunca é tarde para realizar projetos, iniciar algo novo e batalhar por conquistas. A experiência de vida impulsiona. Em muitos casos, é o combustível que faltava para seguir adiante. Queremos ser o palco para esses talentos da música que estão vivendo com muita disposição e energia em busca de seus sonhos", explica.

Ludmilla, que estreou na família "The Voice" na primeira temporada do programa, volta a ocupar sua cadeira de técnica e não esconde a animação com a segunda temporada. "A ansiedade está a mil, como na primeira edição que participei, a diferença é que agora já sei como é a dinâmica, como nossos sentimentos ficam aflorados ali na hora. Mas continua sendo uma baita 'responsa'. Espero que mais uma vez a gente se divirta e se emocione demais a cada episódio", revela a cantora.

Para reforçar o coro de que os sonhos não envelhecem e que o tempo passa, mas o sentimento pela música não, Fafá de Belém chega à família, como nova técnica. "Há um hábito de achar que as pessoas, a partir de uma certa idade, ganham uma capa de invisibilidade, mas isso é coisa de 'Harry Potter' (risos). Nós temos a vida vivida, experiência de vida, superamos muitas coisas e temos que superar o preconceito que a sociedade tem para pessoas de mais idade. Continuamos vivos, ativos, cheios de ideias e temos o que é base fundamental, que falta a muitos: a experiência! (risos). Então, sonhem, vivam, se joguem!", aconselha a dona da gargalhada mais famosa do Brasil.

Fafá de Belém está estreando como técnica do "The Voice +" Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Além de Fafá e Ludmilla, Toni Garrido também estreia na cadeira vermelha. "Sabe quando você vivencia alguma coisa que tanto desejou, tanto sonhou? Lembro nitidamente de várias vezes em que estava vendo o programa e me dava aquele sentimento, aquela vontade de estar naquele palco. Estou feliz e muito grato por essa oportunidade", revela o cantor.

Integrante assíduo do reality desde a estreia do formato, em 2012, Carlinhos Brown, que já esteve no "The Voice Brasil" e no "Kids", agora estreia também na versão +. "Para mim, estar no programa é mais do que uma oportunidade, pois traz o prazer de rever talentos e de entender que as experiências só se renovam com o avançar das idades. Sempre tive vontade, desde que o programa estreou, de poder participar. Que coisa boa, que grande oportunidade. Quero vibrar com esses colegas com muito a dizer, muito a oferecer, principalmente compartilhando os seus talentos em um palco que é de todo o Brasil".

APRESENTADORES

Outra novidade na atração é a chegada de Thais Fersoza, que, ao lado de André Marques, vai mostrar ao público a emoção que toma conta dos bastidores do reality. "Ser apresentadora é uma honra. Batalhei para chegar nesse lugar e agora minha expectativa é altíssima. O 'The Voice+ é um programa sensacional, que emociona. Acho a coisa mais linda ver as pessoas realizando sonhos e poder fazer parte disso, estar pertinho dessas pessoas e viver essa emoção com cada uma delas me deixa muito feliz", admite.

Thais Fersoza estreia como apresentadora do reality Crédito: Reprodução @Thaisfersoza

Veterano na família "Voice", André Marques não esconde a alegria e empolgação com mais uma temporada da versão. "Sou da família já tem um tempo, mas o 'Voice+' tem um diferencial. Além da boa música e das lindas vozes, características que acompanham todas as versões, nos deparamos com histórias de vida, começos e recomeços de pessoas que tem uma história com a música e vivem dela. São histórias de vida que se misturam através da música. Tem uma emoção diferenciada", confessa.

DINÂMICA

Ao todo, 48 vozes – 12 em cada time - serão aprovadas na primeira fase do programa, mas apenas uma levará para casa o prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music. E, para deixar a disputa ainda mais acirrada e emocionante, uma novidade nas regras da atração.

Agora, na fase "Tira-Teima", cada técnico terá direito a dois "pegueis". Ou seja, cada um poderá escolher dois candidatos eliminados dos outros times para seguir na competição, dessa vez com um novo técnico no comando.

UM CAMINHO PARA A VITÓRIA EM CINCO ETAPAS