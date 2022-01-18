"The Voice+": Daniel e Mumuzinho são substituídos por Toni Garrido e Brown

Toni Garrido será um dos técnicos do "The Voice +" Crédito: Reprodução/Instagram

A segunda temporada do "The Voice+", que estreia no próximo dia 30, terá mais mudanças no time de técnicos. Toni Garrido e Carlinhos Brown vão substituir Daniel e Mumuzinho. Eles se juntam à Ludmilla e Fafá de Belém, esta última anunciada anteriormente no lugar de Claudia Leitte.

Segundo nota divulgada pela Globo, as mudanças foram necessárias por causa da incompatibilidade das gravações com os compromissos dos cantores. "O cronograma de gravação sofreu alterações que coincidiram com as agendas dos talentos e impactaram diretamente a escalação do reality", afirma comunicado da emissora.

"Assim como todas as empresas, a Globo está acompanhando diariamente a evolução da nova variante da Covid atuando de maneira criteriosa e tomando medidas necessárias, tendo a segurança e a saúde de todos como prioridade sempre", diz a nota.

Garrido faz a sua estreia como técnico. Brown por sua vez já atua na função nos outros dois programas da família "The Voice", o "The Voice Brasil" e o "The Voice Kids".

​​André Marques segue na apresentação, e Thais Fersoza estreia como repórter mostrando os bastidores do reality.