Mãe de Lucas, do "BBB 22", fala da participação do filho: "Sabe se posicionar"

Evandra Bissoli e Lucas Bissoli Crédito: Juliana Hippertt/Gshow

Foi dada a largada para o "BBB 22". O reality show começou nesta segunda-feira (17) e já rendeu muitos momentos divertidos. Os brothers da "Pipoca" foram os primeiros a entrar na casa e passaram o dia se conhecendo. Já na parte da noite, os integrantes do "Camarote" estrearam no jogo - com exceção de três participantes com Covid-19. Entre os anônimos, o capixaba Lucas Bissoli foi o quinto jogador a passar pela porta do "BBB".

E já no primeiro dia de reality, Lucas foi um dos assuntos mais comentados da web. O capixaba se autodefiniu (no vídeo de apresentação) como "heterotop do bem". A declaração caiu nas graças do público.

Em entrevista a "HZ", Evandra Bissoli, mãe do engenheiro, deu mais detalhes sobre a personalidade do brother e também revelou algumas expectativas sobre a participação do rapaz no game.

"O Lucas é um menino bem tranquilo, caseiro e amante de esportes, como surf, skate e natação. Ele sabe se posicionar muito bem e, se não for a favor de algo, vai manter o posicionamento independentemente se é uma pessoa próxima ou não", destacou Evandra.

Hétero top do bem meteu essa kkkkkkkk #bbb22 pic.twitter.com/GtHzXAmyJL — Sou Eu Na Vida (@soueunavida) January 18, 2022

Ainda que a participação de Lucas tenha sido um pouco "tímida", segundo os internautas, a mãe do brother garante que ele é divertido e sabe interagir. “O Lucas é um menino bacana, interage, se diverte, 'consegue' entrar na festa. Também é de dançar, cantar e brincar. Uma pessoa muito fácil de lidar”, afirmou.

Segundo Evandra, o filho tinha convicção de que entraria na casa mais vigiada do Brasil em 2022. Assim que começou o processo, Lucas afirmou diversas vezes à mãe que "iria para o 'BBB'".

"Lucas me dizia: 'Mãe, eu vou para o BBB'. E, na época, respondia: 'palavra tem poder meu filho', uma frase muito usada por nós. Mas quando ele entrou, tive que lidar com rede social, mensagens, tudo muito novo para mim. Mas estou conseguindo me coordenar", ressaltou Evandra.

RELACIONAMENTO

Perguntada sobre possíveis relacionamentos do capixaba no "BBB", Evandra afirmou que torce pela felicidade do filho. “Quero que meu filho seja feliz e tudo o que estiver fazendo lá está bem. Mas sem ciúmes, somos bem parceiros. Ele é meu melhor amigo", salientou.

Ainda sobre o jogo, a mãe de Lucas revelou que o brother é "comilão". Para ela, o filho vai precisar se adaptar na questão da comida, principalmente se ficar na xepa. "Ele come demais, é bem fitness, mas é o dia inteiro com comida. Sabe que vai ter que lidar com essa questão na casa".

PEDIDO AOS CAPIXABAS

Evandra ressaltou que a felicidade em ver o filho realizando esse sonho é o que vai superar a saudade. Ela ainda aproveitou o bate-papo para fazer um pedido aos capixabas.