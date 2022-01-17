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Reality global

"Vão se surpreender!", diz amigo do capixaba Lucas Bissoli, do "BBB 22"

"HZ" conversou com Frederico Oliveira, amigo do brother capixaba, que revelou detalhes sobre a personalidade de Lucas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 14:18

Lucas Bissoli, brother do BBB 22
Lucas Bissoli, brother do BBB 22 Crédito: Reprodução Instagram @bissolilucas
“As pessoas vão se surpreender com ele!”. Assim afirmou Frederico Oliveira, amigo de Lucas Bissoli, um dos capixabas participantes do "BBB 22", integrante do grupo "Pipoca". O reality show da Rede Globo estreia nesta segunda (17), logo após "Um Lugar ao Sol". 
Formado em engenharia, mas cursando Medicina atualmente, Lucas soma quase 180 mil seguidores nas redes sociais desde que apareceu na vinheta de apresentação da gincana. Nascido na Serra, e residindo em Vila Velha, o capixaba de 31 anos ficou conhecido no Tik Tok. Inclusive, um de seus vídeos fazendo uma piscadinha tem mais de 500 mil visualizações.
@bissolilucas Vapo vapo #fy ♬ Toma Toma Vapo Vapo - Zé Felipe & Mc Danny
Em bate-papo com "HZ", um amigo do (agora famoso) rapaz, Frederico Oliveira, deu mais detalhes sobre sua personalidade. Segundo ele, Lucas é não é "o tipo de cara que as pessoas julgam ser 'playboy' e que, por isso, o público vai se surpreender quando o capixaba entrar na casa mais vigiada do Brasil. 
“Vão se surpreender. Com pessoas do estilo dele sempre se cria um estereótipo de playboy e Lucas é o oposto disso. É um cara 'família', de muitos amigos, e prefere mais curtir o dia do que a noite. Acredito que Lucas vai ser amigo de todos lá dentro, assim como é aqui fora”, revelou Fred.
Frederico Oliveira (direita) com Lucas Bissoli, novo brother do BBB22 (meio), e um amigo (esquerda)
Frederico Oliveira (direita) com Lucas Bissoli, novo brother do BBB22 (meio), e um amigo (esquerda) Crédito: Reprodução/Frederico Oliveira
Fred conheceu Lucas em 2005, quando os dois ainda faziam o Ensino Médio. Mesmo sendo muito próximo do brother, disse que ficou surpreso com a entrada do amigo para o reality da Rede Globo.
“Não estávamos imaginando, ninguém sabia que ele tinha se inscrito e estava 'longe' na seleção. Mas todos sempre falaram para ele se inscrever. O Lucas é a cara do 'Big Brother': bonitão e forte”, ressaltou Frederico.
Frederico Oliveira com o amigo Lucas Bissoli, participante do BBB 22
Frederico Oliveira com o amigo Lucas Bissoli, participante do BBB 22 Crédito: Reprodução/Frederico Oliveira
No vídeo de apresentação, na última semana, o capixaba confessou ser mimado, mas afirmou que não se acha egoísta. Lucas é filho único e amante de esportes aquáticos. “Quero envelhecer com qualidade de vida”, afirmou o brother na vinheta da Globo.
Sobre os desafios no jogo, Lucas acredita que o pior momento será ter que indicar alguém ao paredão. Entre as curiosidades, o capixaba revelou que a sua mãe o considera guloso, e que isso pode ser um ponto de tensão no confinamento. Ele não esconde a alegria em estar no time "Pipoca" do "BBB 22" e lembra que, desde o início da seleção, sentiu que entraria na casa.

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