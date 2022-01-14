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De Vila Velha: Estudante de Medicina, e amante de esportes, Lucas Bissoli entra no "BBB 22"

Capixaba foi anunciado na tarde desta sexta-feira (14) como o novo morador da casa mais vigiada do Brasil. O "brother" entrou no grupo "Pipoca"
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 17:27

O capixaba Lucas Bissoli está no BBB 22
Estudante de Medicina, Lucas vai integrar o grupo "Pipoca" no "BBB" Crédito: @bissolilucas
E tem capixaba na casa mais vigiada do Brasil. O estudante de medicina Lucas Bissoli, 31, foi anunciado como novo participante do "Big Brother Brasil 22", no grupo "Pipoca". Natural da Serra, mas morando atualmente em Vila Velha, o brother tem quase 68 mil seguidores no Tik Tok e ficou conhecido por fazer um vídeo dando uma piscadinha, que tem mais de 500 mil visualizações.
Lucas é formado em engenharia por causa de seu pai, mas hoje em dia estuda Medicina e diz que pretende seguir na área de nutrologia. O capixaba é filho único e confessa ser mimado, mas não se acha egoísta. Realizou intercâmbio em Malta (Europa) e hoje estuda em tempo integral; a mãe dá uma força com as contas. 
Amante de esportes, Lucas gosta de acordar cedo: “Quero envelhecer com qualidade de vida”, afirma. Diz ser um cara que se apaixona fácil, mas que não pretende se envolver com alguém agora. Segundo o próprio capixaba, ele diz que tem um um jeito alto astral e leve. Além disso, não suporta gente que não sabe conversar. 
Sobre os desafios no jogo, Lucas afirma que o pior momento no jogo será ter que indicar ao alguém ao paredão. Entre as curiosidades, o brother revelou que a sua mãe o considera guloso, e destaca que isso pode ser um ponto de atenção no confinamento. Ele não esconde a alegria em estar no time Pipoca do "BBB 22" e lembra que, desde o início da seleção, sentiu que entraria na casa.
No "Big Brother Brasil", Lucas está disposto a se dedicar ao jogo e às provas: “Os melhores momentos da minha vida são quando eu estou competindo”, ressalta

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