De Vila Velha: Estudante de Medicina, e amante de esportes, Lucas Bissoli entra no "BBB 22"

Estudante de Medicina, Lucas vai integrar o grupo "Pipoca" no "BBB" Crédito: @bissolilucas

E tem capixaba na casa mais vigiada do Brasil. O estudante de medicina Lucas Bissoli, 31, foi anunciado como novo participante do "Big Brother Brasil 22", no grupo "Pipoca". Natural da Serra, mas morando atualmente em Vila Velha, o brother tem quase 68 mil seguidores no Tik Tok e ficou conhecido por fazer um vídeo dando uma piscadinha, que tem mais de 500 mil visualizações.

Lucas é formado em engenharia por causa de seu pai, mas hoje em dia estuda Medicina e diz que pretende seguir na área de nutrologia. O capixaba é filho único e confessa ser mimado, mas não se acha egoísta. Realizou intercâmbio em Malta (Europa) e hoje estuda em tempo integral; a mãe dá uma força com as contas.

Amante de esportes, Lucas gosta de acordar cedo: “Quero envelhecer com qualidade de vida”, afirma. Diz ser um cara que se apaixona fácil, mas que não pretende se envolver com alguém agora. Segundo o próprio capixaba, ele diz que tem um um jeito alto astral e leve. Além disso, não suporta gente que não sabe conversar.

Sobre os desafios no jogo, Lucas afirma que o pior momento no jogo será ter que indicar ao alguém ao paredão. Entre as curiosidades, o brother revelou que a sua mãe o considera guloso, e destaca que isso pode ser um ponto de atenção no confinamento. Ele não esconde a alegria em estar no time Pipoca do "BBB 22" e lembra que, desde o início da seleção, sentiu que entraria na casa.