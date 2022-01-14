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Rafa Kalimann esquece nome de parceiro no "Rede BBB" e web critica

Influenciadora estreou na apresentação do programa nesta quinta (13)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 14:23

A influenciadora digital e ex-"BBB" Rafa Kalimann, 28, estreou como apresentadora do "Rede BBB" nesta quinta-feira (13) e cometeu um erro ao esquecer o nome de Rhudson Victor, seu colega no comando da atração exibida no Globoplay.
"Um momento de pensar em como vai ser, é tudo muito novo. Falei para a Dani e para o... enfim, pedi para criarem um grupo e a gente manda o pior hate", disse durante o programa apresentado ao lado de Rhudson, que riu da situação.
Rafa Kalimann e Rhudson Victor na apresentação do programa Rede BBB
Rafa Kalimann e Rhudson Victor na apresentação do programa Rede BBB Crédito: Reprodução/Globoplay
"Eu não queria pegar no pé da Rafa Kalimann logo no primeiro dia, mas esquecer o nome do colega de programa na estreia não ajuda muito", escreveu um internauta. "Porque a Globo insiste na Rafa Kalimann?", questionou outro.
"Acredite e aposte em si mesmo como a Globo aposta e acredita na Rafa Kalimann. De um jeito irresponsável e com todo mundo te achando irracional por fazer isso", escreveu um terceiro. Outros internautas que defenderam a apresentadora em seu primeiro dia.

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"Posso ser sincero? A Rafa Kalimann está se comunicando super bem nessa estreia. Claro que tem o nervosismo da estreia, mas acho que ela está mandando bem!", escreveu um. "A Rafa Kalimann está mandando bem demais, amei! Todo sucesso para você! Aleluia arrepiei", disse um segundo.

NOVIDADE

A Globo havia anunciado nesta segunda-feira (10) que a ex-"BBB" Rafa Kalimann iria comandar o "Bate-Papo BBB", reforçando o time do "Rede BBB", e que Ana Clara, a atual apresentadora, iria assumir um novo programa, chamado "Fora da Casa".
O "Bate-Papo BBB" acontece toda terça-feira e é a primeira conversa com o eliminado ou eliminada do programa, onde ele vê o que aconteceu enquanto esteve confinado e ainda recebe um "presente do eliminado". Kalimann, estreante na função, afirma que quer "extrair de cada eliminado bons relatos sobre a experiência deles".

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