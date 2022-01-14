Rafa Kalimann esquece nome de parceiro no "Rede BBB" e web critica

A influenciadora digital e ex-"BBB" Rafa Kalimann, 28, estreou como apresentadora do "Rede BBB" nesta quinta-feira (13) e cometeu um erro ao esquecer o nome de Rhudson Victor, seu colega no comando da atração exibida no Globoplay.

"Um momento de pensar em como vai ser, é tudo muito novo. Falei para a Dani e para o... enfim, pedi para criarem um grupo e a gente manda o pior hate", disse durante o programa apresentado ao lado de Rhudson, que riu da situação.

Rafa Kalimann e Rhudson Victor na apresentação do programa Rede BBB Crédito: Reprodução/Globoplay

"Eu não queria pegar no pé da Rafa Kalimann logo no primeiro dia, mas esquecer o nome do colega de programa na estreia não ajuda muito", escreveu um internauta. "Porque a Globo insiste na Rafa Kalimann?", questionou outro.

"Acredite e aposte em si mesmo como a Globo aposta e acredita na Rafa Kalimann. De um jeito irresponsável e com todo mundo te achando irracional por fazer isso", escreveu um terceiro. Outros internautas que defenderam a apresentadora em seu primeiro dia.

"Posso ser sincero? A Rafa Kalimann está se comunicando super bem nessa estreia. Claro que tem o nervosismo da estreia, mas acho que ela está mandando bem!", escreveu um. "A Rafa Kalimann está mandando bem demais, amei! Todo sucesso para você! Aleluia arrepiei", disse um segundo.

NOVIDADE

A Globo havia anunciado nesta segunda-feira (10) que a ex-"BBB" Rafa Kalimann iria comandar o "Bate-Papo BBB", reforçando o time do "Rede BBB", e que Ana Clara, a atual apresentadora, iria assumir um novo programa, chamado "Fora da Casa".