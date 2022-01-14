Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • BBB 22: Líder poderá fazer live e dar festinha VIP com playlist em quarto maior
BBB 22

BBB 22: Líder poderá fazer live e dar festinha VIP com playlist em quarto maior

Espaço da liderança agora será um loft com mais regalias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 12:59

Tadeu Schmidt deixa o Fantástico para apresentar o BBB
Tadeu Schmidt é o novo apresentador do BBB 22 Crédito: Reprodução/TV Globo
O Quarto do Líder vai virar loft e ganhará um verdadeiro upgrade no Big Brother Brasil 22 (Globo). A partir da nova edição, quem vencer a prova da semana terá direito a mais regalias como pista de dança e até live com o público.
De acordo com a emissora, o cômodo deixou o gramado e agora está localizado no segundo andar do casarão. Dessa forma, o líder poderá receber mais convidados, mas apenas quem estiver no VIP.
O ambiente tem novos recursos para o conforto e a diversão como área de estar, bar, pista de dança, guarda-roupas e camarim. A decoração é predominantemente azul com elementos fluorescentes em neon.
A já tradicional foto do líder agora ganhará tamanho maior e será em formato de painel de LED. Mas o líder da semana ainda terá mais algumas regalias a usufruir. Pela primeira vez, poderá fazer interação direta com o público por meio de uma live por tempo limitado durante o esquenta para a sua festa.
Não bastasse tudo isso, o vencedor semanal poderá organizar festas VIP com playlist escolhida por ele e um seleto grupo de convidados. O recurso poderá ser acionado por meio de fichas durante a semana de reinado.
A Globo anunciou nesta quarta-feira (12) que os nomes dos participantes da 22ª edição do Big Brother Brasil (BBB 22) serão revelados ao público na sexta-feira (14). A data foi comunicada por Tadeu Schmidt durante um intervalo comercial da emissora.
"Quer conhecer as novas caras que estarão no BBB 22?", disse o apresentador, que vai substituir Tiago Leifert no comando do programa. Em seguida ele disse que os nomes serão revelados no "Big Day", dia em que isso ocorrerá ao longo de toda a programação.
Segundo a Comunicação da Globo, isso ocorrerá a partir do horário da reexibição da novela "O Cravo e a Rosa", que deve começar por volta das 14h40. Se repetir o esquema dos últimos anos --o que é provável-- os nomes serão anunciados pouco a pouco durante os intervalos comerciais.
Esta é a divulgação mais tardia dos perfis dos participantes, pelo menos entre as edições mais recentes. Na internet, os fãs especulavam até esta quarta-feira que o atraso se devia ao fato de que alguns participantes receberam diagnóstico de Covid durante o pré-confinamento --eles já estão isolados em um hotel no Rio.
Mais cedo, a Globo confirmou que três participantes selecionados estavam com a doença. A emissora diz que eles passam bem e estão sendo acompanhados por uma equipe médica.
A emissora não especificou se os infectados fazem parte do grupo Pipoca, formado por anônimos, ou Camarote, com pessoas que já eram famosas ao receber o convite para o programa.
Os três participantes com Covid não serão eliminados do programa. Em vez disso, a emissora diz que eles permanecerão isolados e entrarão no programa depois que tiverem recebido diagnóstico negativo para a Covid. É a primeira vez que isso ocorre no programa.

Veja Também

Rodrigo Hilbert faz montanha-russa no quintal de casa: 'Não deu muito certo'

Jade Picon, cotada para o BBB 22, presenteou irmão com R$ 1,5 milhão

Capixaba Paulo André é um dos confinados para BBB 22, diz site

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados