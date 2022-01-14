Rodrigo Hilbert faz montanha-russa no quintal de casa: 'Não deu muito certo'

O ator Rodrigo Hilbert na construção de uma montanha-russa Crédito: Instagram/rodrigohilbert

O ator e apresentador Rodrigo Hilbert, 41, mostrou em suas redes sociais que não conseguiu finalizar uma montanha-russa que estava construindo no quintal de casa. "Não deu muito certo", escreveu ele em seu Twitter.

Hilbert já chegou a construir uma capela para se casar com Fernanda Lima, transformar uma pá e uma vassoura em uma cadeira, erguer uma casa de bonecas para sua filha mais nova e montar churrasqueiras e grills para seus programas de culinária.

"Poderia ter dado certo? Poderia... mas não deu. Valeu a tentativa, na próxima vez, vou chamar um profissional especializado", disse ele. No registro, ele mostra que teve ajuda de seus filhos Francisco e João para a construção do brinquedo radical.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a tentativa, mesmo não tendo o resultado esperado. "Caraca demais! Mesmo não funcionando", disse Dani Suzuki. "Errou alguma coisa de propósito né, para levantar a auto estima do pessoal", brincou uma internauta.

"Já pensou se desse certo? O inferno que ia virar a vida dos casados", escreveu outro. "O cara construiu uma mini montanha-russa no quintal de casa... Rodrigão, colabora aí meu chapa, está muito alta a régua, está dificultando para a gente", brincou um quarto.

Em julho do ano passado, quando o ator foi tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o momento acabou gerando piadas com ele. Ao publicar uma foto da imunização, o ator virou o centro das atenções por parte dos seguidores. Teve até quem tenha atrelado a ele a criação da vacina.