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Amizade

Xuxa faz homenagem a Renato Aragão no dia do aniversário dele: 'Te amo'

Ela agradeceu ao humorista por ter acreditado nela no início da carreira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 09:26

xuxa menegheloficial
Xuxa faz homenagem a Renato Aragão Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
A apresentadora Xuxa Meneghel, 58, compartilhou no Instagram uma homenagem emocionante a Renato Aragão, o eterno Didi Mocó, que completa 87 anos nesta quinta (13). Ela publicou uma galeria de fotos antigas dos dois nos bastidores de filmes e agradeceu a ele por ter acreditado nela no início da carreira.
"É nítido meu amor por você Renato Aragão. Mas eu nunca te agradeci por você ter acreditado em mim quando eu ainda estava no Clube da Criança [TV Manchete], por você deixar eu ser a única namoradinha do Didi", escreveu a rainha dos baixinhos.
Xuxa agradeceu ainda pelo humorista ser seu vizinho em uma casa em Orlando, deixar a filha dele, Livia Aragão, brincar com Sasha quando ainda eram crianças e por apresentar sua mulher Lilian Aragão. "Obrigada Renato por você sempre existir na minha vida. Te amo, seja feliz sempre!"
O humorista agradeceu a mensagem de Xuxa no Instagram: "Obrigado pelo carinho minha grande amiga."
Vários internautas comentaram a publicação da rainha dos baixinhos elogiando a homenagem. "Que declaração linda! Saudades desse tempo, quando tinha programas engraçados e inocentes", comentou uma mulher. Outro internauta escreveu: "Gratidão é tão lindo de ver".
Um fã agradeceu aos dois por fazerem do mundo um lugar mágico. "Nossa infância em imagens. Obrigado por vocês fazerem do mundo um lugar mágico e divertido com leveza e muito amor", escreveu.
Outro internauta elogiou as fotos e deu parabéns para o humorista. "Xuxa Meneguel que sequência de fotos lindas, realmente retrata respeito, amor, alegria, história !!! Que ele seja abençoado com muitos anos de vida assim como você também! Saudades Xu."
Xuxa e Renato atuaram juntos em vários filmes, como "Os Trapalhões no Reino da Fantasia" (1985), "A Princesa Xuxa e os Trapalhões" ( 1989) e "O Mistério de Robin Hood (1990).

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