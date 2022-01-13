Capixaba Paulo André é um dos confinados para BBB 22, diz site

O atleta capixaba Paulo André, 23 anos, é um dos confinados para a disputa do Big Brother Brasil 2022, que começa na próxima segunda-feira (17), segundo informações do site Splash UOL. A descoberta aconteceu após fãs indicarem a mão do esportista em uma publicação feita por Boninho, diretor da Globo, que tem usado as redes sociais para esquentar o clima e dar pequenas dicas de quem são os escolhidos para a casa mais vigiada do Brasil.
Destaque no atletismo nacional, Paulo André disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Além do esporte, o capixaba, que mora em Vila Velha, também apareceu em uma das festas mais comentadas do ano, a Farofa da Gkay, evento realizado pela digital influencer Gessica Kayane.
Segundo apuração do site, Paulo André deve ocupar um dos lugares no Camarote - grupo de pessoas famosas. Os nomes serão divulgados durante a programação da Globo na sexta-feira (14).