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Atleta olímpico

Capixaba Paulo André é um dos confinados para BBB 22, diz site

Destaque no atletismo, o atleta que mora em Vila Velha disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Além do esporte, ele também apareceu em uma das festas mais comentadas do ano, a Farofa da Gkay
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 19:04

O capixaba Paulo André
Paulo André deve ocupar um dos lugares no Camarote Crédito: Reprodução Instagram @iampauloandre
O atleta capixaba Paulo André, 23 anos,  é um dos confinados para a disputa do Big Brother Brasil 2022, que começa na próxima segunda-feira (17), segundo informações do site Splash UOL. A descoberta aconteceu após fãs indicarem a mão do esportista em uma publicação feita por Boninho, diretor da Globo, que tem usado as redes sociais para esquentar o clima e dar pequenas dicas de quem são os escolhidos para a casa mais vigiada do Brasil.
Destaque no atletismo nacional, Paulo André disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Além do esporte, o capixaba, que mora em Vila Velha, também apareceu em uma das festas mais comentadas do ano, a Farofa da Gkay, evento realizado pela digital influencer Gessica Kayane. 
Segundo apuração do site, Paulo André deve ocupar um dos lugares no Camarote - grupo de pessoas famosas. Os nomes serão divulgados durante a programação da Globo na sexta-feira (14).

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