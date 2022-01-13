Globo vai divulgar nomes dos participantes do "BBB 22" nesta sexta (14)

A Globo anunciou nesta quarta-feira (12) que os nomes dos participantes da 22ª edição do "Big Brother Brasil" serão revelados ao público na sexta-feira (14). A data foi comunicada por Tadeu Schmidt, durante um intervalo comercial da emissora.

"Quer conhecer as novas caras que estarão no 'BBB 22'?", disse o apresentador, que vai substituir Tiago Leifert no comando do programa. Em seguida ele disse que os nomes serão revelados no "Big Day", dia em que isso ocorrerá ao longo de toda a programação.

Segundo a Comunicação da Globo, isso ocorrerá a partir do horário da reexibição da novela "O Cravo e a Rosa", que deve começar por volta das 14h40. Se repetir o esquema dos últimos anos (o que é provável) os nomes serão anunciados pouco a pouco durante os intervalos comerciais.

"Big Day": Rede Globo vai anunciar participantes do "BBB 22" nesta sexta-feira (14) Crédito: Reprodução/ Rede Globo

Esta é a divulgação mais tardia dos perfis dos participantes, pelo menos entre as edições mais recentes. Na internet, os fãs especulavam até esta quarta-feira que o atraso se devia ao fato de que alguns participantes receberam diagnóstico de Covid durante o pré-confinamento (eles já estão isolados em um hotel no Rio).

Recentemente, a Globo confirmou que três participantes selecionados estavam com a doença. A emissora diz que eles passam bem e estão sendo acompanhados por uma equipe médica.

A Globo não especificou se os infectados fazem parte do grupo Pipoca, formado por anônimos, ou Camarote, com pessoas que já eram famosas ao receber o convite para o programa.