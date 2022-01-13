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Estreia na segunda (17)

Globo vai divulgar nomes dos participantes do "BBB 22" nesta sexta (14)

Anúncio do "Big Day" foi feito pelo apresentador Tadeu Schmidt
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 10:11

A Globo anunciou nesta quarta-feira (12) que os nomes dos participantes da 22ª edição do "Big Brother Brasil" serão revelados ao público na sexta-feira (14). A data foi comunicada por Tadeu Schmidt, durante um intervalo comercial da emissora.
"Quer conhecer as novas caras que estarão no 'BBB 22'?", disse o apresentador, que vai substituir Tiago Leifert no comando do programa. Em seguida ele disse que os nomes serão revelados no "Big Day", dia em que isso ocorrerá ao longo de toda a programação.
Segundo a Comunicação da Globo, isso ocorrerá a partir do horário da reexibição da novela "O Cravo e a Rosa", que deve começar por volta das 14h40. Se repetir o esquema dos últimos anos (o que é provável) os nomes serão anunciados pouco a pouco durante os intervalos comerciais.
"Big Day": Rede Globo vai anunciar participantes do "BBB 22" nesta sexta-feira (14) Crédito: Reprodução/ Rede Globo
Esta é a divulgação mais tardia dos perfis dos participantes, pelo menos entre as edições mais recentes. Na internet, os fãs especulavam até esta quarta-feira que o atraso se devia ao fato de que alguns participantes receberam diagnóstico de Covid durante o pré-confinamento (eles já estão isolados em um hotel no Rio).
Recentemente, a Globo confirmou que três participantes selecionados estavam com a doença. A emissora diz que eles passam bem e estão sendo acompanhados por uma equipe médica.

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A Globo não especificou se os infectados fazem parte do grupo Pipoca, formado por anônimos, ou Camarote, com pessoas que já eram famosas ao receber o convite para o programa.
Os três participantes com Covid não serão eliminados do programa. Em vez disso, a emissora diz que eles permanecerão isolados e entrarão no programa depois que tiverem recebido diagnóstico negativo para a Covid. É a primeira vez que isso ocorre no programa.

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