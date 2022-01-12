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BBB 22

BBB 22: Possível entrada de Jade Picon rende memes: 'Casa do tamanho do closet'

Fãs brincam sobre ela já ser rica e disputar prêmios que valem menos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 11:39

A influenciadora Jade Picon, 20, virou meme após ser cotada para participar do BBB22
A influenciadora Jade Picon, 20, virou meme após ser cotada para participar do BBB22 Crédito: Reprodução/Instagram/@ jadepicon
Cotada para entrar no Big Brother Brasil 22, a influenciadora Jade Picon, 20, virou meme e um dos assuntos mais comentados das redes sociais na manhã desta quarta-feira (12).
Isso porque muitos fãs ficaram em dúvida depois de ela anunciar que faria uma viagem sem dizer o destino. Muita gente especula que ela vai direto para o Rio de Janeiro e para dentro do casarão do reality que começa dia 17.
Porém, isso tem motivado a criação de alguns memes. Por já ser rica, há quem faça graça com relação aos prêmios que ela poderá ganhar no reality que teoricamente seriam de menor valor em comparação a tudo o que ela já tem de patrimônio.
"Jade depois de ver que a casa inteira do BBB é do tamanho do closet dela", postou uma seguidora com uma imagem. "O povo alucinado. Onde que Jade vai entrar no BBB? A mina ganha o valor do prêmio numa publizinha que ela faz", escreveu outra.
Houve também quem tenha brincado sobre a possibilidade de ela ganhar prêmios como aspirador de pó ou um carro que custaria o par de brincos da influenciadora.
"Gente não tem como ser ruim Jade Picon no BBB: uma patrícia cheia de frescura na xepa e chorando porque levou voto tem entretenimento melhor?", escreveu uma outra.
Diretor do Big Brother Brasil (Globo), Boninho segue lançando dicas para ajudar (ou atrapalhar) os fãs do reality que estreia dia 17 na emissora.
Na manhã desta segunda (10), ele fez um vídeo com mais algumas delas, mas avisou que elas poderiam ser boas ou confundir ainda mais as pessoas. "Tem gente que adora frutos do mar, é só não cair na xepa", começou ele.
"Tem gente que vai pedir cooler com cachaça e cerveja. Tem três filhas... só que não", emendou. Outra dica foi: "É cheio de mania, mas não é o Rei". E ele encerra com a dica: "[Tem gente] que chora à toa e já pode se preparar para regar as plantas".
Antes do vídeo, Boninho já havia divulgado outras pistas. Na publicação, ele estava sentando no local onde os participantes são entrevistados e fazem a chamada para divulgação na emissora.
"Está ai a cadeira elétrica", escreveu em tom de brincadeira. "Os 20 passaram por ai... Falei 20?" Novo apresentador do BBB, Tadeu Schmidt falou sobre a atração no Fantástico do último domingo (9) e contribuiu com mais dicas.
Ele afirmou que no BBB 22 terá gente de Mina Gerais, Ceará, Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, entre outros estados. Disse ainda que tem professora, estudante de medicina, relações-públicas, influencer e ator.
Ele também confidenciou que tem um que não aguentou morar com amigos porque não suportou dividir casa com bagunceiros. Há ainda quem se amarre em balé clássico e quem só aperte o botão da descarga com o pé.

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