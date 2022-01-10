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Televisão

BBB 22: 'Tô Por Dentro' volta recheado de novidades e interação

A partir desta segunda-feira (10), o programa voltado ao reality "Big Brother Brasil" retorna aos intervalos da TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 13:27

Programa
Will Loyola comanda o "Tô Por Dentro", na TV Gazeta Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Faltando uma semana para a estreia do "Big Brother Brasil", a TV Gazeta estreia mais uma edição do "Tô Por Dentro". No programa,  os fãs capixabas do reality global acompanham um boletim diário do que rola na casa mais vigiada do Brasil.
Comandado por Will Loyola, o "Tô Por Dentro", vai repercutir os principais assuntos do BBB 22 nos intervalos da programação já a partir desta segunda-feira (10). Serão três edições em intervalos dos seguintes programas: "Vale a Pena Ver de De Novo", a novela das sete; e a novela das nove.
Trazendo o clima da temporada passada, a atração promete muitas novidades para este ano, como novo cenário e novos quadros. Além disso, o programa vai contar com a participação de artistas capixabas e também das pessoas de casa, através do Whatsapp da TV Gazeta.
 Pelas redes sociais, os amantes do reality vão poder opinar os acontecimentos, enviar vídeos com comentários e fazer ainda um bate-papo com o apresentador.
"Vamos seguir sendo um programa que conecta o que acontece no BBB com quem está aqui no ES. E claro, mantendo aquele nosso bom humor. Também vou conversar com as pessoas pelo Zap e levar para a TV o que elas andam comentando por aí nas redes, nos churrascos, nos encontros. Se tem um assunto que nós amamos é BBB"
Produzido pela equipe de Promoção da TV Gazeta, o programa é referência entre as afiliadas da TV Globo. O “Tô Por Dentro” regionaliza o produto nacional de rede, aproximando de contextos locais e de possibilidades de mercado. O gerente de programação Kassius Sipolatti comemora o retorno do programa na grade.
"Cada vez mais, trazer o conteúdo local para a TV é o diferencial que garante o interesse do capixaba em nos assistir. Fico muito feliz em ver um projeto inovador como o 'Tô Por Dentro' voltando para a tela da TV e sendo usado como referência pela Globo, incentivando as demais afiliadas do país a fazer conteúdo semelhante”, afirmou Kassius.

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