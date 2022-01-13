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Está chegando a hora!

Boninho mostra parte de cenário do "BBB 22" e publica vídeos no Instagram; assista

Diretor revelou botão que elimina participante e fachada da casa onde eles ficarão confinados
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:29

Boninho, diretor do
Boninho, diretor do "BBB 22", mostra o local onde o participante pode apertar um botão para sair da casa Crédito: Reprodução/ Instagram Instagram/@jbboninho
A quatro dias da estreia do "Big Brother Brasil 22", Boninho decidiu publicar dois vídeos para mostrar aos fãs do reality algumas curiosidades. No primeiro deles, o diretor do BBB revela o local exato onde o participante pode pedir para sair, caso queira.
"Esse aqui é o novo botão da casa. Se o cara apertar, tchau, está eliminado", explica Boninho ao testar o equipamento.
O diretor também disse que está em contagem regressiva para a estreia. "O 'BBB 22' está chegando e minha ansiedade só aumenta", confessou.
O programa estreia na segunda-feira, 17, após a novela das nove. Os participantes serão revelados nesta sexta, 14, ao longo da programação da TV Globo, a partir dos intervalos da novela vespertina "O Cravo e a Rosa".
No segundo vídeo que publicou no Instagram, Boninho fez uma brincadeira com o extinto programa "Vídeo Show" e decidiu mostrar a parte de fora dos estúdios do "BBB 22".
"Momento 'Vídeo Show', que saudade desse programa! Acabei de chegar aos estúdios e vou levar vocês para darem uma volta", inicia a gravação. Boninho passa por diversas ruas do Projac e faz algumas pausas, uma delas no local onde Tadeu Schmidt irá apresentar o programa. "Vocês viram a jaqueira? Aqui tem várias frutas. A gente está no meio de uma floresta, uma montanha linda", explicou Boninho.
Sobre os detalhes da parte interna do "BBB 22", ele ainda fez mistério: "A casa, por enquanto, a gente ainda não pode mostrar. É surpresa ainda", concluiu.

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