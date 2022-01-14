"Camarote" e "Pipoca": Globo divulga lista do "BBB 22"

Rede Globo anuncia participantes do "BBB 22" Crédito: Rede Globo/Reprodução

Acabou o mistério! Depois de muita fofoca, especulação, bafafá, mentiras e verdades (gente, parece trama de novela mexicana!?), a Rede Globo finalmente está divulgando os selecionados para o "Big Brother Brasil 22" nesta sexta-feira (14), durante toda sua programação. Vários nomes foram especulados por fãs e imprensa durante meses e chegou a hora de descobrir quem são os novos brothers e sisters.

LAÍS ("PIPOCA")

A médica goiana Laís estará no grupo "Pipoca" do "BBB" Crédito: Rede Globo/ Divulgação

A primeira confirmada no "BBB 22" é a médica Laís, 30. Natural de Crixás, em Goiás, a musa atua em clínica geral, atualmente na linha de frente contra a Covid-19, e está terminando especialização em Dermatologia. Ela contou que tem dois crushes famosos, sendo um ex-participante do "BBB 21": o sertanejo Rodolffo.

A bela trabalha como plantonista em um hospital e diz que a pandemia foi o período mais difícil de sua vida. Teve uma infância típica de interior, brincando na roça, subindo em árvores. É apaixonada por animais e já adotou toda espécie de bichos.

Laís é a primeira participante anunciada do BBB22 Crédito: Ana Clara Puñal

Deixou a cidade natal aos 14 anos para cursar o Ensino Médio em Goiânia. Mais tarde, foi para João Pessoa, na Paraíba, para fazer faculdade de Medicina. Depois de formada, voltou para Crixás, onde mora com a família.

Descreve-se como uma pessoa divertida e intuitiva. Conta que por vezes já foi julgada como metida em função da aparência, o que nega ser. Diz ser rancorosa e odiar injustiças e mentiras:

“Sou escorpiana. Eu me jogo de cabeça em tudo, não entro para perder”, revela sobre o jeito intenso. Entrega que faz amizade com todo mundo, mas tem a língua afiada: “Tudo vira fofoca na minha vida, sou do interior, adoro falar da vida dos outros”. Solteira e chegada a uma festa, diz que está curtindo a fase sem se apegar. No entanto, não descarta a possibilidade de se apaixonar no reality.

Em 2013, a médica participou de um protesto contra médicos cubanos que chegaram ao Brasil. Nas redes sociais, Laís aparece com um grupo de amigos e uma faixa com a mensagem: "Não faltam médicos. Falta gestão em saúde".

LUCIANO ("PIPOCA")

Do grupo "Pipoca", o ator e bailarino catarinense Luciano está no "BBB 22" Crédito: Rede Globo/Divulgação

Mais um confirmado na lista do "BBB 22", Luciano está no grupo "Pipoca". Nascido em Florianópolis, em Santa Catarina, tem 28 anos e é ator e bailarino. Na infância, passada na periferia de sua cidade, com apenas cinco anos, e, na contramão dos irmãos, que sempre viveram a cultura do hip hop, ingressou na aula de balé clássico. Adulto, cursou atuação e começou a trabalhar como modelo.

Luciano foi casado por oito anos com uma mulher, com quem mantinha um relacionamento aberto. Hoje em dia namora uma outra mulher que conheceu enquanto era casado. O novo participante revelou que tem crush em Pabllo Vittar. Além disso, o brother teve ceracotone, uma doença que prejudica a visão, e fez um transplante de córnea.

Atualmente interpreta o personagem Lipe no canal de YouTube “Gato Galactico”. Conta que sua veia artística sempre foi muito incentivada pela mãe, que o criou sozinha, e adora ser o centro das atenções. Já viveu um relacionamento não-monogâmico durante oito anos e, atualmente, entra na casa comprometido.

Nas horas vagas, gosta muito de dançar e de preparar para os amigos alguns dos drinks que aprendeu quando trabalhou como barman, o que elege como um ponto a seu favor no "BBB". Acredita que pode ter um bom relacionamento com os demais confinados por ser bastante desenvolto, persuasivo e convincente.

BBB22: Luciano é mais um confirmado na "Pipoca" Crédito: Instagram/@lucianoestevan

“Consigo ganhar a pessoa ajudando ela”, explica. Por outro lado, vê dificuldade em identificar a maldade nas atitudes de pessoas ao seu redor. Nas brigas, opta pelo perfil apaziguador, buscando sempre ouvir os dois lados da história.

O "Big Brother Brasil", para Luciano, além de uma experiência única, é uma grande oportunidade de atingir uma de suas ambições: "Ser rico e famoso a ponto de não conseguir andar em um shopping", brinca.

JESSILANE ("PIPOCA")

A bióloga goiana fará parte do grupo "Pipoca" no "BBB 22" Crédito: Rede Globo/Divulgação

A professora de Biologia Jessilane, de 26 anos, é mais uma sister confirmada no "BBB 22". Natural da Bahia, mas morando em Valparaíso de Goiás, em Goiás, a nova participante sempre teve o desejo de ajudar nas contas de casa e, por isso, seu primeiro trabalho de carteira assinada foi aos 14 anos.

Já formada, Jessilane aprendeu Libras para poder lecionar para alunos deficientes auditivos e, atualmente, é pós-graduada na linguagem de sinais e estuda para ser intérprete. Para completar a renda, dá aulas como professora particular e, nos fins de semana, ajuda a mãe em um salão de beleza. Tem muito orgulho da carreira acadêmica que trilhou.

Entre as curiosidades da sister: já mandou nudes e uma vez publicou a foto por engano no status de seu aplicativo de mensagens, ama carnaval e tem 25 tatuagens

Jessilane, de 26 anos, é mais uma sister confirmada no "BBB 22" Crédito: Instagram/@notassobrejessi

A professora se considera brincalhona, mas sabe ser firme quando necessário. Conta que costuma ficar mais próxima das pessoas que acabou de conhecer do que os próprios amigos que as apresentaram, e que todos a classificam como “inimiga do fim”. Adora balada.

Pretende se jogar de cabeça na experiência do BBB: “Quero tudo, menos sair do programa como planta”. Diz que, apesar de evitar discussões, desce do salto quando bate de frente com alguma atitude preconceituosa.

No ‘Big Brother Brasil’, entre os muitos sonhos que Jessilane pretende realizar, está o de conseguir comprar um salão de beleza para a mãe, depois da participação no reality.

ELIEZER ("PIPOCA")

O carioca Eliezer tem tudo para ser um dos galãs do "BBB 22" Crédito: Rede Globo/Divulgação

O carioca Eliezer, de 31 anos, está confirmado na casa mais vigiada do Brasil. Natural de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, o designer é sócio de uma agência de Marketing e Branding há dez anos. O brother começou a trabalhar auxiliando o pai em uma lanchonete, aos 14 anos.

Depois, conseguiu um estágio em uma revista pela qual passou por todas as áreas, incluindo diagramação e edição de fotos. Aos 18 anos, já tinha sua independência financeira. Depois da faculdade, buscando o sonho de publicar um artigo internacional, foi para a Europa pela primeira vez e, nessa época, descobriu que amava viajar.

O carioca Eliezer é mais um brother do BBB 22 Crédito: Instagram/@eusouoeli

Cultiva o espírito aventureiro e adora estar em contato com a natureza e visitar lugares exóticos. Também gosta muito de cozinhar. Diz que tem opinião forte e que é muito leal às pessoas que ama. No "BBB", vai buscar exercitar a paciência para manter a boa convivência em grupo.

Com os frutos do ‘Big Brother Brasil’, Eliezer quer retribuir a avó tudo o que fez por ele. E adianta ter muita garra para alcançar seus objetivos. Sobre formar casal no jogo, ele tem uma resposta na ponta da língua: “Dou uns beijos na boca, mas casal não imagino”.

“Para colar comigo tem que ser louco”, avisa ele, que já viveu experiências inusitadas como ficar à deriva no mar da Ásia e ser atacado por macacos na Tailândia. Acredita que o "BBB" é um jogo sobre caráter e que a injustiça pode ser um problema no confinamento.

ESLOVÊNIA ("PIPOCA")

Eslovênia é uma das sisters do BBB 22 Crédito: Instagram/@eslomarques

Outra sister que vai disputar o prêmio de R$1,5 milhão é Eslovênia, de 25 anos. Nascida em João Pessoa/PB, mas morando em Caruaru/PE, a beldade foi Miss Pernambuco em 2018 (O reality adora uma Miss e um Mister, não é?). Para ela, o 'Big Brother Brasil' será uma diversão; quer dançar e paquerar. No jogo de convivência, acredita que as muitas versões de si são um trunfo.

Conhecida como "Duda" em casa, a estudante de Marketing trabalha como influenciadora digital e fala sobre moda, beleza e lifestyle, mas chegou a cursar a faculdade de Física – era a única mulher da turma – e quase se formou. Segundo a Miss, o pai se inspirou na divisão da Iugoslávia ao escolher seu nome.

A nova participante do reality interrompeu a graduação quando venceu o concurso de Miss e passou a vislumbrar uma nova carreira, voltada para a internet. No mesmo ano, participou do Miss Brasil e ganhou o título de melhor oratória do concurso.

Diz que tem personalidade forte e sangue quente, e conta que é brigona quando necessário, além de teimosa e justiceira. Solteira, afirma que não falta opção, mas, sim, qualidade. Também revela ser muito competitiva e garante que vai correr atrás do prêmio.

“Tenho até vergonha de falar o quanto sou competitiva. Batalhei por tudo sozinha na vida. Crio objetivos e vou atrás deles. Mas eu sei que o que vai definir se mereço R$ 1,5 milhão são minhas atitudes”. Acrescenta que é calculista e cria estratégias para tudo, mas, ao mesmo tempo, é sentimental. “Essa falta de equilíbrio me faz ser quem sou", revela.

Eslovênia é uma das sisters do BBB 22 Crédito: Instagram/@eslomarques

BÁRBARA ("PIPOCA")

Bárbara Heck Crédito: Divulgação/ TV Globo

Gaúcha de Novo Hamburgo, Bárbara, 29, também está no BBB 22. Nascida e criada em São Paulo, a sister conta sempre estar viajando a trabalho. Formada em Relações Públicas, atua também como modelo e influenciadora digital. Com espírito bem-humorado, a participante promete muita animação nas festas.

Bárbara afirma que sempre buscou sua independência financeira e começou a trabalhar aos 16 anos para não precisar pedir mais dinheiro para os pais. Além disso, a modelo revela que sua aparência faz com que as pessoas a julguem como “patricinha”, mas, em sua opinião, não faz o tipo.

A Gaúcha de Novo Hamburgo, Bárbara, 29, também está no BBB 22 Crédito: Instagram/@ba.heck

Diz ser uma ótima competidora e se considera uma pessoa empática e fácil de conviver, desde que não pisem no seu calo. Também confessa ser bagunceira e não gostar de tarefas domésticas. Adora estudar o comportamento humano e está fazendo uma pós-graduação em Neurociência.

“O estereótipo me fez querer estudar para as pessoas não terem o que falar de mim”, relata. Tem algumas restrições alimentares que, segundo ela, podem incomodar outros participantes. Conta também que é chorona, explosiva, e que para ser seu amigo, tem que jogar junto.

O ‘Big Brother Brasil’, para Bárbara, é um sonho de criança. Acredita que para ganhar precisa ser autêntica e não ter medo de se jogar. “Injustiça e mentira me tiram do sério, se alguém não gostou de algo, azar o dele. Mas se inventar história sobre mim, vou me irritar”, adianta.

ARTHUR AGUIAR ("CAMAROTE")

Arthur Aguiar está no BBB 22 Crédito: Globo

O ator e cantor Arthur Aguiar,32, foi o primeiro anunciado do grupo "Camarote" do BBB 22. Carioca, o artista foi atleta profissional de natação por dez anos, quando conquistou medalhas e títulos em competições nacionais. Arthur conta que se sentiu privilegiado ao receber o convite para integrar o Camarote do BBB 22.

Arthur casou em 2017 com Mayra Cardi, influenciadora e ex-participante do BBB 9, em uma festa surpresa preparada por ela. “Não desconfiei’, contou ele, na época. Os dois têm uma filha, Sophia, de 3 anos. O ator conta o que pretende fazer com as recompensas que o programa pode proporcionar: “Quero entregar tudo o que puder para a minha família”, destaca.

O ator Arthur Aguiar é o primeiro confirmado do "Camarote" no BBB 22 Crédito: Instagram/@arthuraguiar

Antes de iniciar a carreira artística, Aguiar deixou as piscinas para se dedicar ao teatro. Trabalhou com Domingos de Oliveira na peça “Os Melhores Anos de Nossas Vidas”. Depois realizou diversos trabalhos na televisão e na música, como cantor. Também integrou as bandas Rebeldes e F.U.S.S.C.A e tem canções gravadas em carreira solo.

Na TV Globo, atuou nas novelas ‘Em Família’, ‘Malhação Sonhos’, ‘Êta Mundo Bom!’, ‘O Outro Lado do Paraíso’, entre outras participações especiais. Esteve ainda no elenco da 12ª temporada da ‘Dança dos Famosos’ e da ‘Super Dança dos Famosos’.

A convivência com os outros brothers pode não ser tão fácil, já que se considera teimoso e sistemático. Ele revela ainda que costuma guardar seus sentimentos. O ex-atleta de natação já anuncia sua disposição para o game: “Só caio na água para ganhar”, aposta.

Para Arthur, a entrada no Big Brother Brasil é uma chance de melhorar e de mostrar quem é. “O BBB é uma grande oportunidade de recomeço que Deus está me dando”, avalia.

RODRIGO ("PIPOCA')

Rodrigo Mussi vai participar do BBB 22 Crédito: Divulgação/ TV Globo

Outra confirmado no grupo da "Pipoca" é administrador Rodrigo Mussi, de 36 anos. Natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, ele trabalha como gerente comercial.

Aos 18 anos foi morar sozinho e já morou na Austrália. Ficou no exterior por três anos e trabalhou como pedreiro, modelo e jogador de futebol pela universidade onde cursou pós-graduação em Marketing. Em 2017 voltou para o Brasil para começar do zero. Entrou para a indústria farmacêutica, e como se destacou, foi chamado para ser gerente multinacional. “Eu acordo todos os dias para dar certo, não tenho opção de dar errado”.

Rodrigo Mussi já foi para Bali Crédito: Reprodução @rodrigo.mussi

Solteiro e sem filhos, diz estar na melhor fase da vida. Conta que gosta de balada, farra e pegação. Rodrigo conhece mais de 33 países. “Não sou uma pessoa passiva. As pessoas aqui fora me amam ou me odeiam. Nunca passei batido nessa vida”, diz.

Ele também é vaidoso. Come até 12 ovos por dia e passa creme no rosto antes de dormir. Outra curiosidade do participante é que ele só usa azeite e sal rosa para cozinhar e é fanático por esportes, gosta de treinar, nadar, andar de bicicleta e jogar futebol.

Organizado e metódico, a convivência no BBB pode pesar para Rodrigo em função de suas manias: tem dificuldade em dormir com barulhos e acorda de mau humor quando não tem uma noite de sono tranquila. Além disso, incomoda-se com a falta de organização.

NATÁLIA ('PIPOCA')

Natália Deodato é uma das participantes do BBB 22 Crédito: Divulgação/ TV Globo

A mineira Natália Deodato tem 22 anos e mora em Belo Horizonte. Modelo e designer de unhas, começou a trabalhar aos 9 anos e nunca mais parou. Ela integra o grupo da "Pipoca' no BBB 22. Durante a pandemia, voltou a trabalhar com a mãe no salão de beleza, mas seu grande sonho é ser atriz. Ela é fã de Michael Jackson e diz que o vitiligo é sua tatuagem.

Natália Deodato diz que o vitiligo é sua tatuagem. Crédito: Reprodução @deonaty_

Considera-se uma “capricorniana nata” e diz que se orgulha muito da mulher independente que se tornou. “Eu tenho 22 anos e já vivi muitas coisas que uma mulher de 30 não viveu. Nada na minha vida foi fácil, sempre foi difícil, mas no final dava certo”. Afirma que demorou para entender quem era, mas hoje tem uma boa autoestima.

Natália é observadora e afirma que se posiciona sempre que precisa, principalmente em situações que considera desrespeitosas. Gosta de conhecer novos lugares e adora samba e funk. Liderança e poder são coisas que gosta de ter.

Desde os 18 anos, se inscreve para participar do BBB e agora vai realizar esse sonho. No jogo diz que faz o estilo competitiva e fala que nada pode intimidá-la. Casou aos 15 anos e se divorciou aos 18. Solteira, diz que está “tocando o gado”. Tem crush no rapper Xamã e já mandou mensagens para ele nas redes sociais, mas não teve resposta: “Meu sonho era dar uns beijos nele”.

VINICIUS ('PIPOCA')

Vinicius vai participar do BBB 22 Crédito: Divulgação/ TV Globo

Vinicius tem 23 anos e nasceu em Crato, Ceará. Mora com o pai, a avó materna e tia em uma pensão da família. Desde criança é bagunceiro; estava sempre na diretoria da escola por aprontar. Apesar disso, sempre foi muito dedicado e tirava notas altas.

Ele sempre se virou para ajudar em casa: vendeu doces, atuou como professor particular, monitor de colégio público e até cantor de velório. É bacharel em Direito, mas não pretende advogar. Trabalha no restaurante da família e faz vídeos para ganhar uma renda extra nas redes sociais. Ele ficou conhecido commo "Influencer da baixa renda", e viralizou na internet após ter um vídeo compartilhado por Tirulipa.

Vinicius nasceu em Crato, no Ceará. Crédito: Reprodução/ @vyniof

Ele é fã de Xuxa e Ariano Suassuna. Sem dinheiro, vendeu o único botijão de gás da casa para comprar um ingresso de um show da Anitta.

Vinicius pensa rápido e tem resposta para tudo: “Para discutir comigo é bom vir com água e um banquinho, porque não arrego”, comenta. Incomoda-se quando dizem mentiras a seu respeito. Deixa claro que não gosta de frescura e não atura gente arrogante. Gosta de movimentar coisas boas, mas, se precisar, movimenta as ruins também: “Não sou fofoqueiro, sou consumidor de fofoca", avalia.

Para casa mais vigiado do Brasil, deve levar um item inseparável. Ele só dorme abraçado com uma fralda desde criança.

PEDRO SCOOBY ('CAMAROTE')

Pedro Scooby estará no BBB 22 Crédito: Divulgação/ TV Globo

O surfista Pedro Scooby, 33 anos, estará no 'Camarote' do BBB 22. Nascido e criado em Curicica, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele ganhou o apelido Scooby em função da semelhança com o personagem do desenho animado “Scooby Doo”.

Iniciado no esporte aos 5 anos, é adepto do free surf e um dos principais nomes das ondas gigantes no mundo. Tem três filhos com a atriz Luana Piovani e carrega o nome das crianças tatuado no peito: Liz, Bem e Dom. Ele é casado com a modelo Cintia Dicker e percorre o mundo atrás de desafios em seu lugar preferido, o mar. Foi eleito por uma revista como o melhor freesurfer de 2012 e, no mesmo ano, ganhou o prêmio de melhor tubo, por um swell histórico no Taiti, em uma outra premiação.

Pedro Scooby em Nazaré, em Portugal, onde surfa Crédito: Reprodução @pedroscooby

Ainda em 2012, participou do reality ‘Nas Ondas’, exibido no ‘Esporte Espetacular’. E em 2014, ganhou uma série no canal OFF, chamada ‘Pedro Vai Pro Mar’, na qual mostra sua rotina de viagens, aventuras e muito surfe.

Acostumado a encarar grandes desafios, Scooby avalia que o mais importante é ter o pé no chão, amor no coração e estar cercado de pessoas que o amam. Ele adianta que não vai levar o espírito competitivo. “Sou um cara que gosta de viver”, afirma.

Ah, Arlindo Cruz compôs “O surfista e o sambista” para ele. Pedro, inclusive, divide os vocais da música com o cantor.

BRUNA GONÇALVES ('CAMAROTE')

Bruna Gonçalves estará no BBB 22 Crédito: Divulgação/ TV Globo

A bailarina e influenciadora digital Brunna Gonçalves tem 30 anos e nasceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Começou a dançar aos 15 anos e foi nômade por três anos, quando morou em um trem nos Estados Unidos para trabalhar como bailarina em um circo.

Desde 2015, produz conteúdo para as redes sociais, principalmente ligado a assuntos de beleza. Integra o corpo de balé da cantora Ludmilla, com quem é casada. A cantora foi sua primeira namorada e a única mulher com quem se relacionou. Antes da cantora, ela só ficava com homens.

Bruna Gonçalves ama mudar de cabelo Crédito: Reprodução @brunagonçalves

Bruna ama mudar de cabelo. Fã das laces, já passou pela transição capilar e diz que não fica mais do que duas semanas com o mesmo visual. Ela também foi convidada para ser musa da Beija-Flor, sua escola do coração, no carnaval desse ano.

Ela, que começou a dançar escondida dos pais, conta ter tido poucas oportunidades na vida, mas as agarrou com muita disposição: “Ninguém tira o meu foco”, comenta. Sem medo de se aventurar, topou o convite para fazer parte do elenco do Big Brother Brasil sem pestanejar. “Só tenho cara de barbie, mas quando se fala em competição...odeio perder”, afirma.

BBBmaníaca, diz ser viciada no reality: “Não durmo, sou aquela que vejo as pessoas dormindo”, conta sobre a experiência como espectadora. Brunna já esteve na casa do BBB a trabalho, durante show de Ludmilla para os brothers.

MARIA ("CAMAROTE")

Maria vai participar do BBB 22 Crédito: Divulgação TV Globo

Nascida e criada na Cidade Alta, Zona Norte do Rio de Janeiro, a atriz e cantora Maria tem 21 anos. Muita gente não sabe, mas seu nome é Vitória. Sua voz ficou conhecida pelo público através do projeto Poesia Acústica, que reúne nomes do rap, do funk e outros estilos musicais em composições de rimas com melodia particular.

Em carreira solo, tem singles que contam com milhões de visualizações nas redes sociais. Suas composições falam sobre empoderamento feminino, superação e relacionamentos. Apresentou-se na última edição do Rock in Rio, em 2019. E como atriz, ganhou destaque ao interpretar Verena na novela ‘Amor de Mãe’, em 2019.

Desde criança, sonhava em seguir a carreira artística Crédito: Reprodução @eumaria

Desde criança, ela sonhava em seguir a carreira artística. Aos 7 anos, começou no teatro e o reconhecimento como cantora veio aos 17. Interrompeu os estudos cedo, mas pretende retomá-los.

Solteira há três anos e meio, mora sozinha com os cachorros Drake e Pitty, ambos adotados. Ela é fã de Alcione e Péricles. Vegetariana, ama comer pizza, comida japonesa vegana, açaí e tem dificuldade para engordar.

Ela conta que não aproveitou muito a adolescência e, nos últimos anos de pandemia, também não conseguiu se divertir. Por isso, no Big Brother Brasil, quer recuperar o tempo perdido e se jogar nas festas. “Sou livre!”, destaca. Vegetariana, afirma que o que a tira do sério é o desperdício de comida. Revela que sua personalidade pode ajudá-la na convivência com os brothers e sisters: “Ganho só no deboche, na paciência”.

JADE PICON ("CAMAROTE")

Jade Picon está no 'Camarote' no BBB 22 Crédito: Divulgação/ TV Globo

A influenciadora digital e empresária Jade Picon tem 20 anos e nasceu na cidade de São Paulo, onde mora atualmente. Celebridade na internet, começou aos 9 anos no meio. Já fez ensaios fotográficos, anúncios comerciais e publicidades.

Atualmente reúne em suas contas nas redes sociais mais de 20 milhões de seguidores, com quem compartilha conteúdos de moda, beleza, lifestyle, música, família, viagens, entre outros temas. Conhecida por apostar em looks criativos que compartilha com suas fãs, tem sua própria marca de roupas.

Na família não é a única a ter vida pública, já que o irmão também é criador de conteúdo Crédito: Reprodução @jadepicon

Na família não é a única a ter vida pública, já que o irmão também é criador de conteúdo. Solteira, diz que é seletiva no quesito relacionamento. Não se considera “pegadora”, mas muito animada.

A alimentação será um desafio dentro da casa já que ela não come carne vermelha, nem frango e evita carboidrato. Na sua lista de mercado não pode faltar peixe, aveia e milho de pipoca.

Solteira, é ex-namorada do também influenciador João Guilherme, filho do sertanejo Leonardo. Após o término, Gui Araújo deu a entender durante uma festa em A Fazenda 13 que teria ficado com Jade enquanto ela namorava.

Seu nome passou a chamar atenção quando Tadeu Schmidt, 47, falou que "tem quem tem o costume de apertar o botão da descarga com o pé" no elenco. Ela não toca em maçaneta, botão de elevador e descarga. Sempre dá descarga com o pé.

DOUGLAS SILVA ("CAMAROTE")

Douglas Silva está confirmado no BBB 22 Crédito: Divulgação TV Globo

Nascido no Rio de Janeiro, o ator Douglas Silva ficou conhecido pelo personagem Dadinho, na fase da infância, no filme “Cidade de Deus” – longa que recebeu quatro indicações ao Oscar em 2004.

O ator também ganhou notoriedade ao dar vida a Acerola na série ‘Cidade dos Homens’, trabalho que lhe rendeu uma indicação ao Emmy Internacional e que depois foi adaptado para o cinema. Na premiação reconheceu a apresentadora Oprah sentada em uma mesa próxima e tirou uma foto com ela.

Casado há 13 anos, ele tem duas filhas e conta que suas decisões são tomadas sempre pensando na família Crédito: Reprodução @Dsilvaoficial

Na TV Globo, também interpretou papéis em ‘Caminho das Índias’, ‘Amor de Mãe’ e fez parte do elenco dos programas ‘Esquenta!’ e ‘Divertics’. No cinema, esteve ainda em cartaz em “Última Parada 174”, “Malasartes e o Duelo com a Morte”, “As Melhores Coisas do Mundo” entre outros.

Criado no Complexo da Maré, por mãe e avó, conta que teve uma infância feliz apesar das dificuldades. Casado há 13 anos, ele tem duas filhas e conta que suas decisões são tomadas sempre pensando na família. “Prezo pela paz, detesto discutir, mas depois que entro [em uma briga], é difícil sair”.

Ele já teve uma banda, a Soul Mais Samba, onde era vocalista e percussionista. Chegou a gravar um DVD. Também é fã do cantor Péricles, com quem teve oportunidade de conviver no "Esquenta". "O Rei da Voz", diz sobre o ídolo.

LINN DA QUEBRADA ("CAMAROTE")

Linn da Quebrada: ícone LGBTQUIAP+ no "BBB 22" Crédito: Rede Globo/Divulgação

Ícone da comunidade LGBTQUIAP +, a atriz e performer Linn da Quebrada está confirmada no "Camarote" do "BBB 22". Também cantora, Linn, 31 anos, nasceu na capital de São Paulo, mas cresceu no interior do estado.

Iniciou a carreira artística como performer, e, na adolescência, também foi auxiliar de cabeleireira. Sua primeira música autoral foi lançada em 2016, com o título "Enviadescer", e logo após vieram outros singles de sucesso. Em 2019, estreou como atriz na série da TV Globo "Segunda Chamada", interpretando Natasha e é apresentadora do programa "TransMissão", do Canal Brasil.

No cinema, protagonizou o premiado documentário “Bixa Travesty”, em que relata sua trajetória de enfrentamento ao machismo e diversas formas de transfobia. Com este projeto, conquistou o Teddy Awards de Melhor Documentário Estrangeiro, no Festival de Berlim. No trabalho e na vida, também é conhecida pelo ativismo social em favor das minorias.

Linn diz que gosta muito de escrever e suas composições têm um objetivo importante: “Canto na intenção de ouvir aquilo que não ouvia antes. “E eu sou uma exceção. A grande maioria das travestis não tem a possibilidade de trabalhar, de atuar, de ter dignidade na sociedade”.

Convidada para entrar no grupo Camarote do "BBB 22", já avisa que para “colar com ela”, tem que ser sincero, honesto e saber jogar. Revela que, antes da fama, já quis se inscrever no programa. Agora como convidada, está animada para participar e ainda observa que são dois jogos acontecendo ao mesmo tempo: a convivência com os demais participantes e a relação com o público.

Fã do "BBB", Linn quer viver a experiência integral de participante, que deseja dançar muito nas festas e dar o máximo de si nas provas de resistência. “Eu sou uma grande fã desse programa. Vai ser a experiência mais icônica da minha vida!”, comemora.

A artista, Testemunha de Jeová até os 17 anos, e enfrentou um câncer testicular em 2014, aos 23 anos, alcançando a cura três anos depois. "Coloquei silicone no início de 2021 e chorei, pois me senti livre", ressalta.

TIAGO ABRAVANEL ("CAMAROTE")

Neto de Silvio Santos, dono do SBT, Tiago Abravanel estará no "Camarote" do "BBB 22" Crédito: Reprodução/ Rede Globo

Ator, cantor, apresentador e empresário, Tiago Abravanel nasceu na capital paulista e tem 34 anos. De uma família de artistas e neto de Silvio Santos (que, dizem, autorizou o SBT a apresentar chamadas do programa da Rede Globo apoiando o "rebento"), iniciou a carreira no teatro aos 17 anos.

Nos palcos, atuou em peças musicais como “TeenBroadway”, “Miss Saigon”, “Haispray”, “Tim Maia – Vale Tudo”, “Meu Amigo, Charlie Brown” e outros. Estreou nas novelas da TV Globo em 2012, com um papel em "Salve Jorge" e depois atuou em "Joia Rara" e "Pega Pega".

Participou ainda das atrações "Chapa Quente", "Dança dos Famosos" (décima temporada), "Popstar", "Show dos Famosos" e "Super Dança dos Famosos". Também acumula trabalhos como dublador em versões brasileiras de filmes infantis internacionais.

Com seu jeito animado, Tiago destaca que gosta muito de dançar e cantar. Considera-se uma pessoa amiga e carinhosa. Apaixonado pelo "Big Brother Brasil", opina que é um programa feito para jogar: “'BBB' não é sobre precisar, é sobre querer. E eu quero muito”. Ressalta que, enquanto espectador, é fascinado pelo reality, gosta da convivência e de ficar 24 horas ligado na telinha.

Para Tiago, o "Big Brother Brasil" é a realização de um grande sonho de fã. "Viver a experiência é a realização daquilo que eu sempre assisti", observa. Ao mesmo tempo, reflexivo e observador, revela que sua estratégia no "BBB" será viver intensamente sem esquecer que é um jogo.

Casadíssimo, Tiago descobriu ser homossexual por volta dos 15 anos: "Foi minha mãe que me disse que eu estava apaixonado por um menino". Seu maior sonho é conhecer todos os parques da Disney do mundo: "O que eu tenho mais vontade de ir é o do Japão".

Ele afirma que tem muitas loucuras. "Gosto de chupar o dedo e meus óculos não têm lente, é só armação. Acho que fico muito bem de óculos", brinca.

NAIARA AZEVEDO ('CAMAROTE')

Naiara Azevedo está no BBB 22 Crédito: Tv Globo

A cantora Naiara Azevedo, de 32 anos, é a última participante anunciada para o BBB 22. Ela nasceu cidade de Farol, no interior do Paraná, mas hoje vive em Goiânia. Criada no sítio da família com tios, primos e avós músicos, teve, desde pequena, influência sertaneja.

Deixou a cidade natal aos 18 anos para cursar faculdade de Estética e Cosmetologia, área em que também fez pós-graduação. Em meio aos estudos, trabalhou como garçonete e fazendo pequenas apresentações em bares.

Em 2012, mudou-se para Londrina com o desejo de viver da música e, no ano seguinte gravou seu primeiro DVD. Alcançou o grande público em 2016 com o hit “50 reais”. Em 2018, participou do quadro ‘Show dos Famosos’, no ‘Domingão do Faustão’. No mesmo ano, foi indicada ao Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, por “Contraste”. Com 11 anos de carreira, já chegou a fazer 32 shows em um mês.

A cantora conta que em função do jeito um tanto explosivo nunca pensou em ir para o BBB: “Sei que sou louca e meio descontrolada. Perigosa”, comenta. Naiara revela que a tirar do sério é fácil e adianta que não pensa antes de falar. Seja na Xepa ou no Vip, os participantes terão a sorte de tê-la em seu grupo, já que um de seus hobbies é cozinhar.