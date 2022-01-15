BBB 22: Lucas Bissoli já tentou ser modelo e fez ensaio sensual

O capixaba Lucas Bissoli, que está confirmado no BBB 22, já quis ser modelo. Em 2013, ele tentou a carreira na frente das câmeras, contratado por uma agência. Anderson Bonella, dono da Andy Models, comemorou a entrada do capixaba no reality show. "Voa Lucas Bissoli. Sempre acreditamos", compartilhou numa rede social.
Com 1,84 metro de altura, sarado e olhos azuis, Lucas já posou de cueca em muitas fotos, mostrando o tanquinho. Ele já fez ensaio com o fotógrafo Aquila Bersont. Amante de esportes, Lucas gosta de acordar cedo: “Quero envelhecer com qualidade de vida”, afirma.
Lucas é formado em engenharia por causa de seu pai, mas hoje em dia estuda Medicina e diz que pretende seguir na área de nutrologia. O capixaba é filho único e confessa ser mimado, mas não se acha egoísta. Realizou intercâmbio em Malta (Europa) e hoje estuda em tempo integral; a mãe dá uma força com as contas.