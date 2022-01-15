"Boa sorte amor", posta Ludmila em mensagem à esposa Bruna, que vai pro BBB 22

A cantora Ludmilla, 26, compartilhou uma foto em sua conta no Instagram beijando a mulher Brunna Gonçalves, 30, e desejando boa sorte, após o anúncio dela no grupo do Camarote do "Big Brother Brasil 22" (Globo).

"Boa sorte amor da minha vida", escreveu Ludmilla, que aproveitou para lançar a hashtag "BBBrunna" para os fãs torcerem pela bailarina. Os internautas comentaram que não acreditavam e disseram que vão torcer pela dançarina. "Vamos torcer tanto", comentou um internauta.

Brunna Gonçalves com a esposa Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram

Os internautas já estavam desconfiando que a esposa da cantora Ludmilla estaria confinada no reality após algumas dicas do apresentador Tadeu Schmidt, 47, e de Boninho.

Segundo a web, a artista se encaixaria na dica "tem quem prefere circo" por ter trabalhado por dois anos no circo Ringling Bros, nos Estados Unidos. Ela contou sobre sua vida circense em uma entrevista feita no ano de 2020, para a revista Glamour.

PODEROSA

Brunna é carioca e integrava a equipe de balé de Ludmilla desde 2017. Ela e a cantora começaram a namorar e assumiram o relacionamento em 2019, mesmo ano em que se casaram. Em 2021, elas renovaram os votos em uma viagem ao Caribe.

A dançarina já contou, em entrevista à revista Vogue, que seus pais não a apoiaram na carreira e que ela chegou a morar em um trem para poder dançar. "Comecei a dançar com 15 anos escondida da minha mãe", contou durante a conversa.

Atualmente, a musa da escola de samba Beija-Flor possui mais de 3 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram e cerca de 740 mil inscritos em seu canal do YouTube. Brunna começou a fazer vídeos para o canal no ano de 2015, e costuma abordar temas como beleza, moda, maquiagem e cabelo.

A dançarina diz ser viciada no BBB, onde já esteve para se apresentar ao lado de Ludmilla, e que vai ser um sonho participar do programa. "Não durmo, sou aquela que vejo as pessoas dormindo", conta.