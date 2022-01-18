Fernanda Paes Leme recebe alta após internação: "Foi inflamação no intestino"

Fernanda Paes Leme passou mal no domingo (16) e foi hospitalizada Crédito: Reprodução/ Instagram

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme, 38, recebeu alta após ser internada neste domingo (16). A artista foi aos Stories avisar que já está em casa e agradeceu todo o apoio que recebeu de seus fãs e seguidores durante a internação.

"Vim dizer para vocês que está tudo bem. (Foi) uma inflamação no intestino, aparentemente por conta de algo que eu tenha comido", começou ela em seu perfil do Instagram. "Tenho síndrome do intestino irritado, e alguns anos atrás agravou bastante. Então eu acho que ela vai e volta", completou.

Ela seguiu dizendo que ainda aguarda o resultado de um exame, mas acredita que não mudará o diagnóstico, e agradeceu pelos cuidados do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. "Estou agradecendo aqui a todos que mandaram mensagem e foram fofos comigo", disse.

CRISE

A atriz foi internada no domingo, com fortes dores na barriga. Nesta segunda-feira (17), ela disse em seu perfil do Twitter que inicialmente a suspeita é que fosse o início de um quadro de apendicite, o que foi descartado pelos médicos.

Ela completou que segue hospitalizada para a realização de novos exames. "Está tudo bem, estou sendo assistida", escreveu. Ela afirmou que pensou, em princípio, que fosse cólica menstrual, mas as dores pioraram, ela vomitou e decidiu procurar ajuda médica.