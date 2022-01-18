Luciano Szafir testa positivo para a Covid-19 pela terceira vez

Luciano Szafir desfila com bolsa de colostomia no SPFW Crédito: Futura Press/Folhapress

Luciano Szafir testou positivo para Covid-19 pela terceira vez. Agora, no entanto, o ator está assintomático. Porém, das outras vezes que pegou o novo coronavírus, passou por situações muito delicadas.

Em junho, por exemplo, Szafir chegou a ser intubado, precisando da ajuda da ventilação mecânica para conseguir respirar. O ator ficou aproximadamente um mês internado em UTI do Hospital Vitória Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

No início de julho, ele teve de passar por uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon.