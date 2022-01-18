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Pandemia

Luciano Szafir testa positivo para a Covid-19 pela terceira vez

Em junho, ator chegou a ficar um mês internado por complicações e teve de fazer cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 09:14

Luciano Szafir desfila com bolsa de colostomia no SPFW
Luciano Szafir desfila com bolsa de colostomia no SPFW Crédito: Futura Press/Folhapress
Luciano Szafir testou positivo para Covid-19 pela terceira vez. Agora, no entanto, o ator está assintomático. Porém, das outras vezes que pegou o novo coronavírus, passou por situações muito delicadas.
Em junho, por exemplo, Szafir chegou a ser intubado, precisando da ajuda da ventilação mecânica para conseguir respirar. O ator ficou aproximadamente um mês internado em UTI do Hospital Vitória Samaritano, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

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No início de julho, ele teve de passar por uma cirurgia para retirada de hematoma e segmento do cólon.
Szafir chegou a participar de desfiles mostrando a bolsa coletora que usa após a operação no intestino. "Um estomizado não precisa sofrer privações", disse, em novembro de 2021. A primeira vez que pegou covid-19 foi em fevereiro do ano passado.

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