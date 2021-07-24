Luciano Szafir recebe alta após um mês internado com Covid-19

Luciano Szafir, 52, recebeu alta neste sábado (24) do Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. O ator estava internado há um mês e dois dias para tratar complicações de uma reinfecção da Covid-19.
Szafir chegou a ficar mais de 10 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), indo para o quarto na última segunda-feira (19). Segundo a assessoria do ator, ele deve continuar a recuperação em casa.
"Luciano e sua família agradecem o carinho e energia positiva do público e da imprensa", diz comunicado enviado pela assessoria de imprensa dele.
Luciano foi internado no dia 22 de junho após receber o diagnóstico da doença. No dia 7 de julho, o quadro do artista se agravou e ele precisou fazer uma cirurgia no abdômen.
Após o procedimento, o ator chegou a ficar intubado por três dias. Após ser extubado, ele permaneceu na UTI. Luciano chegou a gravar um vídeo para tranquilizar os fãs e agradecer o carinho.
Esta foi a segunda vez que o pai de Sasha Meneghel se contaminou com o coronavírus. A primeira infecção ocorreu em 2020 e ele não precisou ser internado.