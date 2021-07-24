Luciano Szafir recebe alta após um mês internado com Covid-19

Luciano Szafir sorri ao lado da filha Sasha Meneghel; ele estava internado com Covid-19 desde 22 de junho Crédito: Reprodução/ Instagram

Luciano Szafir, 52, recebeu alta neste sábado (24) do Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. O ator estava internado há um mês e dois dias para tratar complicações de uma reinfecção da Covid-19.

Szafir chegou a ficar mais de 10 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), indo para o quarto na última segunda-feira (19). Segundo a assessoria do ator, ele deve continuar a recuperação em casa.

"Luciano e sua família agradecem o carinho e energia positiva do público e da imprensa", diz comunicado enviado pela assessoria de imprensa dele.

Luciano foi internado no dia 22 de junho após receber o diagnóstico da doença. No dia 7 de julho, o quadro do artista se agravou e ele precisou fazer uma cirurgia no abdômen.

Após o procedimento, o ator chegou a ficar intubado por três dias. Após ser extubado, ele permaneceu na UTI. Luciano chegou a gravar um vídeo para tranquilizar os fãs e agradecer o carinho.