Internado com covid-19, Luciano Szafir é extubado e tem melhora

O empresário Luciano Szafir Crédito: Reprodução/Instagram @franciscocepeda

Luciano Szafir, que está internado com covid-19 , foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado na manhã deste sábado (10). De acordo com nota divulgada pela família, agora o ator recebe suplementação de oxigênio e vem apresentando uma "melhora evolutiva". Na última quarta-feira, 7, Szafir também passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon.

Luciano Szafir está internado na UTI desde o dia 22 de junho, inicialmente no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, sendo posteriormente transferido ao Copa Star, na zona sul. Essa é a segunda vez que o ator sofre com a covid-19. Em fevereiro deste ano ele já havia testado positivo ao novo coronavírus, relatando apenas dores de cabeça e no corpo na ocasião.

"Obrigada pelas orações e mensagens de carinho. Continuem orando", pediu Sasha Meneghel, filha que Szafir teve em um antigo relacionamento com Xuxa.