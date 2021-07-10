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Internado com covid-19, Luciano Szafir é extubado e tem melhora

Essa é a segunda vez que o ator sofre com a covid-19. Em fevereiro deste ano ele já havia testado positivo ao novo coronavírus, relatando apenas dores de cabeça e no corpo na ocasião

Publicado em 10 de Julho de 2021 às 19:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 jul 2021 às 19:35
O empresário Luciano Szafir
O empresário Luciano Szafir Crédito: Reprodução/Instagram @franciscocepeda
Luciano Szafir, que está internado com covid-19, foi retirado da ventilação mecânica, sendo extubado na manhã deste sábado (10). De acordo com nota divulgada pela família, agora o ator recebe suplementação de oxigênio e vem apresentando uma "melhora evolutiva". Na última quarta-feira, 7, Szafir também passou por uma cirurgia de retirada de hematoma e segmento do cólon.
Luciano Szafir está internado na UTI desde o dia 22 de junho, inicialmente no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, sendo posteriormente transferido ao Copa Star, na zona sul. Essa é a segunda vez que o ator sofre com a covid-19. Em fevereiro deste ano ele já havia testado positivo ao novo coronavírus, relatando apenas dores de cabeça e no corpo na ocasião.
"Obrigada pelas orações e mensagens de carinho. Continuem orando", pediu Sasha Meneghel, filha que Szafir teve em um antigo relacionamento com Xuxa.
A apresentadora também usou as redes sociais recentemente para falar sobre o estado de saúde do ex e criticar a postura do governo brasileiro durante a pandemia. "A vacina demorou... 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras", escreveu.

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