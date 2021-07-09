'Indignada', diz Xuxa ao lamentar internação de Luciano Szafir por Covid

Xuxa lamenta infecção de Luciano Szafir por Covid-19 Crédito: Instagram/@xuxameneghel

Xuxa, de 58 anos, comentou publicamente pela primeira vez a internação do ex-marido, Luciano Szafir, que está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital no Rio de Janeiro. Ele teve complicações após receber diagnóstico de Covid-19

"A vacina demorou... 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar US$ 1 [R$ 5,26] por vacina e dizendo não à Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)", reclamou a apresentadora, citando fatos que estão sendo apurados na CPI da Covid.

"Queria muito só agradecer as orações por ele, mas não consigo", afirmou.

"Fico indignada e desejando muito que o doutor [João] Pantoja e sua equipe nos deem uma ótima notícia. Por favor, rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso" Xuxa - Ex-esposa de Szafir

Filha do ex-casal, Sasha Meneghel, 22, também se manifestou nas redes sociais. Em lua-de-mel, após o casamento com o cantor João Figueiredo, ela estava nos Estados Unidos, mas está voltando para o Brasil para ficar perto da família.

Ela também agradeceu o apoio dos seguidores. "Agradecemos as mensagens de carinho e orações", escreveu. "Pedimos que continuem orando a fim de unirmos nossa fé para recuperação completa do meu pai."

O empresário foi internado no último dia 22 de junho após receber o diagnóstico da Covid. Ele segue intubado na UTI após passar por uma cirurgia na quarta-feira (7). O estado de saúde dele é considerado grave, mas estável. Nesta quinta-feira (8), Szafir também foi transferido de hospital.