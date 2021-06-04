Em vídeo, Xuxa celebra por receber 1ª dose da vacina contra Covid-19

Xuxa Meneghel é vacinada contra a Covid-19 Crédito: Reprodução Instagram

A apresentadora e cantora Xuxa Meneghel, 58, recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 e se emocionou, nesta sexta-feira (4), na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no Rio de Janeiro.

"Vacina sim e para todos!", escreveu a artista como legenda de um vídeo publicado em seu Instagram. "É uma mistura de tudo, sei lá, felicidade, com dever cumprido comigo e com pessoas que eu gosto, uma mistura de muita coisa", disse.

"A gente ouve tanta coisa que não vai sair, que não vinha e saiu, está aqui no meu braço. Que bom que chegou meu dia, minha idade, graças a Deus", concluiu. A apresentadora já havia feito publicações em suas redes sociais sobre a pandemia e pedindo a vacina.

"Nunca tomamos vacina perguntando se tinha contraindicação, apenas tomávamos. Ouvi muita gente dizendo que não vai tomar, que Deus proteja a todos nós, pois isso é um sinal de que nada vai mudar", escreveu em uma das publicações.