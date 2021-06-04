Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Parcialmente imunizada

Em vídeo, Xuxa celebra por receber 1ª dose da vacina contra Covid-19

"Vacina sim e para todos!", escreveu a artista como legenda de um vídeo publicado em seu Instagram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jun 2021 às 20:09

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 20:09

Xuxa Meneghel é vacinada contra a Covid-19
Xuxa Meneghel é vacinada contra a Covid-19 Crédito: Reprodução Instagram
A apresentadora e cantora Xuxa Meneghel, 58, recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 e se emocionou, nesta sexta-feira (4), na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no Rio de Janeiro.
"Vacina sim e para todos!", escreveu a artista como legenda de um vídeo publicado em seu Instagram. "É uma mistura de tudo, sei lá, felicidade, com dever cumprido comigo e com pessoas que eu gosto, uma mistura de muita coisa", disse.
"A gente ouve tanta coisa que não vai sair, que não vinha e saiu, está aqui no meu braço. Que bom que chegou meu dia, minha idade, graças a Deus", concluiu. A apresentadora já havia feito publicações em suas redes sociais sobre a pandemia e pedindo a vacina.
"Nunca tomamos vacina perguntando se tinha contraindicação, apenas tomávamos. Ouvi muita gente dizendo que não vai tomar, que Deus proteja a todos nós, pois isso é um sinal de que nada vai mudar", escreveu em uma das publicações.
O ator Marcello Novaes, 58, também se imunizou nesta sexta no mesmo local que a apresentadora. ""Hoje foi o meu dia! Graças a Deus", publicou ele que tirou fotos com fãs na quadra da escola de samba.

Veja Também

Rodrigo Santoro e Selton Mello voltam a encenar juntos após quase 30 anos

Sarah Andrade pede #ForaBolsonaro e #ForaLula e, pela terceira vez, é cancelada

Juliana Paes diz não ser 'bolsominion', e Sabatella a chama para conversar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Famosos Vacina Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados