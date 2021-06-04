Sarah Andrade pede #ForaBolsonaro e #ForaLula e, pela terceira vez, é cancelada

Mais uma vez, a ex-Big Brother Brasil Sarah Andrade, 29, está sendo cancelada na internet. Desta vez o motivo é o apoio público que ela deu a atriz Juliana Paes, 42, em seu posicionamento a favor da médica que participou da CPI da Covid, Nise Yamagushi.
Assim como Paes, Sarah diz que não se sente representada nem pela esquerda nem pela direita. Ao ser questionada no Twitter se sua conta havia sido hackeada, ela explicou que não e polemizou.
Não, meu amor, hackearam nada não! Não sei qual a dificuldade do pessoal entender que eu Sarah sou #ForaBolsonaro e também sou #ForaLula. Acho que nós brasileiros merecemos mais", publicou.
Dessa forma, o nome da influenciadora com a hashtag #ForaSarah virou o assunto mais comentado na manhã de sexta-feira (4). "Até a Mamacita conseguiu ser descancelada e a Sarah Andrade adora ser cancelada todo santo dia", postou um seguidor ao citar Karol Conká.
"Tadinha, foi cancelada no reality porque votou no Bolsonaro em 2018. Corta pra Sarah fazendo papel de bolsominion dela no vídeo da Juliana Paes em 2021", publicou outra.
Vale lembrar que na última edição do BBB, Sarah já havia sido cancelada duas vezes. A primeira por dizer que gostava do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A segunda por revelar que ia para a balada na pandemia.
Em recente publicação no Twitter, Sarah pedia por mais amor. "Se coloquem no lugar dos outros. O mundo já tem tanto ódio. Vamos espalhar amor e paz. Melhor coisa que podemos fazer, principalmente no momento que estamos vivendo no mundo", postou.