Sarah Andrade pede #ForaBolsonaro e #ForaLula e, pela terceira vez, é cancelada

A ex-BBB Sarah Andrade Crédito: Reprodução/Instagram @sarah_andrade

Mais uma vez, a ex-Big Brother Brasil Sarah Andrade, 29, está sendo cancelada na internet. Desta vez o motivo é o apoio público que ela deu a atriz Juliana Paes, 42, em seu posicionamento a favor da médica que participou da CPI da Covid, Nise Yamagushi.

Assim como Paes, Sarah diz que não se sente representada nem pela esquerda nem pela direita. Ao ser questionada no Twitter se sua conta havia sido hackeada, ela explicou que não e polemizou.

Não, meu amor, hackearam nada não! Não sei qual a dificuldade do pessoal entender que eu Sarah sou #ForaBolsonaro e também sou #ForaLula. Acho que nós brasileiros merecemos mais", publicou.

Não meu amor hackearam nada não!

Não sei qual a dificuldade do pessoal entender que eu Sarah sou #FORABOLSONARO e também sou #FORALULA

Acho que nós brasileiros merecemos mais! Muito mais! — Sarah Andrade (@ssarahandrade) June 4, 2021

Dessa forma, o nome da influenciadora com a hashtag #ForaSarah virou o assunto mais comentado na manhã de sexta-feira (4). "Até a Mamacita conseguiu ser descancelada e a Sarah Andrade adora ser cancelada todo santo dia", postou um seguidor ao citar Karol Conká.

Sarah mulher você só se queima com esses posicionamentos, tô falando pro seu bem — Glaucia Oliveira (@GLAUCIA64080237) June 4, 2021

"Tadinha, foi cancelada no reality porque votou no Bolsonaro em 2018. Corta pra Sarah fazendo papel de bolsominion dela no vídeo da Juliana Paes em 2021", publicou outra.

"aí tadinha foi cancelada no reality porque votou no Bolsonaro em 2018" corta pra Sarah fazendo papel de bolsominion dela no vídeo da Juliana Paes em 2021 #ForaSarah pic.twitter.com/RG3gHNhjIx — 𝖌𝖗𝖆𝖟𝖆𝖉𝖊𝖚𝖘 (@_GMGSN) June 4, 2021

Vale lembrar que na última edição do BBB, Sarah já havia sido cancelada duas vezes. A primeira por dizer que gostava do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A segunda por revelar que ia para a balada na pandemia.