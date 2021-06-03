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Saúde

'Estou emocionada', diz Fátima Bernardes ao ser vacinada contra Covid-19

Apresentadora de 58 anos tomou dose da AstraZeneca

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 15:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jun 2021 às 15:09
Fátima Bernardes tomando a primeira dose da vacina contra a Covid-19, da AstraZeneca
Fátima Bernardes tomando a primeira dose da vacina contra a Covid-19, da AstraZeneca Crédito: Instagram/@tuliogadelha
A apresentadora Fátima Bernardes, 58, recebeu nesta quinta-feira (3) a primeira dose da vacina AstraZeneca, no Rio de Janeiro. De folga do Encontro (Globo), ela foi se vacinar contra a Covid-19 e divulgou nas redes sociais o momento.
"Acordei cedinho como sempre porque tenho um compromisso agora de manhã muito importante. Tirou praticamente o meu sono de tão ansiosa que fiquei durante toda essa noite", dizia ela antes de sair de casa acompanhada do namorado, Túlio Gadêlha.
Vestindo uma camiseta da campanha "Vacina, sim", Fátima se emocionou no momento da aplicação. "Viva a ciência, viva o SUS, viva todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Meu abraço carinhoso a todas as famílias que perderam os seus entes queridos. Estou muito emocionada", contou.
Na sequência, em vídeo, deu mais detalhes do que encontrou no posto de vacinação. "Encontrei pessoas empáticas que estavam usando as suas máscaras, respeitando a fila e o distanciamento. Hoje me reencontrei com outros brasileiros que são como eu. Que apostam na ciência, na vacinação e no SUS", disse ela.
A apresentadora concluiu. "Foi tão bom! Foi um momento cívico, de patriotismo. De me reencontrar com pessoas que eu sempre achei que existiam no país. Com aqueles brasileiros que são solidários. Fiquei muito feliz de reencontrá-los."

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