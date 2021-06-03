Gino, da dupla com Geno, recebe alta após internação pela Covid-19

Gino, da dupla sertaneja Gino e Geno, em cama de hospital para tratar da Covid-19 Crédito: Instagram/oficial.ginoegeno

O cantor Gino, 75, da dupla com Geno, recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital 9 de Julho em São Paulo nesta quarta-feira (2). Ele se recuperava de complicações da Covid-19. A informação foi divulgada pela filha, Vanessa Fainne.

Foi no dia 24 de maio que o cantor recebeu o diagnóstico positivo para a doença. Morador de Divinópolis (MG), ele foi transferido para a capital paulista para fazer a internação e tratamento.

Nos próximos dias, o artista deverá ficar em observação até que possa retornar para casa, talvez sexta (4) ou sábado (5). O vídeo de Gino segurando a imagem de Nossa Senhora Aparecida e recebendo alta foi compartilhado pela filha, Vanessa. "Hoje foi um dia maravilhoso. Estamos de alta da UTI", escreveu.

Também pelas redes sociais, a filha fez um desabafo. "Nesses momentos difíceis, quando parece que o chão some dos pés, que o caminho parece uma montanha russa, olhar para dentro, agradecer, entregar, confiar e saber que se tem tudo que precisa é o único caminho pra vencer o medo", disse.

"Parece pesadelo. Parecia que nunca iria acabar. Mas quando se está no meio do furacão ou você decide ser forte e ter fé que Deus sabe de todas as coisas ou você pira, enlouquece. Confesso que tive momentos assim", completou.