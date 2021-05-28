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Após testar positivo para Covid-19, Lucas Penteado se recupera: 'Estou curado'

O ex-BBB compartilhou stories para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 13:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

28 mai 2021 às 13:54
BBB 21: o ator Lucas Penteado na sala da casa
BBB 21: o ator Lucas Penteado na sala da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Lucas Penteado revelou que teve Covid-19 e já está curado. Como ele tem bronquite, o ex-participante do Big Brother Brasil 21 integra ao grupo de risco da doença.
Nas redes sociais, ele compartilhou uma série de stories explicando que testou positivo para o coronavírus há três semanas, mas que já está de volta ao trabalho, após o período de recuperação.
"Três semanas atrás peguei covid-19. Anteontem, fiz o teste e, graças a Deus, estou curado dessa parada, o teste deu negativo. Mesmo assim, queria agradecer a todas as mensagens de afeto, força, os posts e as orações. Não estou mais doente", explicou.
No Instagram, o artista também tranquilizou os seguidores e fãs e mostrou que está empolgado para voltar a rotina de antes."Estou bem, família. Vamos voltar a trabalhar , porque eu já estou em casa há muito tempo", finalizou.
Lucas teve uma participação marcante no reality show da Globo. Ele integrava o grupo camarote, porém pediu para sair do programa no dia 7 de fevereiro, devido a algumas discussões que teve com outros brothers da casa.

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