Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fora do confinamento

BBB 21: Lumena diz que atacou Lucas Penteado como defesa

Sister admitiu que 'passou pano' para Karol Conká, e pediu desculpas para Carla

Publicado em 03 de Março de 2021 às 12:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2021 às 12:18
Lumena durante bate-papo com Ana Maria Braga, no Mais Você
Lumena durante bate-papo com Ana Maria Braga, no Mais Você Crédito: TV Globo
Em entrevista ao programa Mais Você, de Ana Maria Braga, Lumena disse que se perdeu do seu propósito inicial no Big Brother Brasil 21, o que ela avalia como o motivo da sua saída do reality. Ela foi eliminada na noite desta terça (2) com 61,31% dos votos.
"Fiz alianças erradas, me perdi e perdi o jogo", disse ela. "Fui lá para fazer meu correr, e aí priorizei outras coisas", completou. Questionada sobre a sua postura com Lucas Penteado, Lumena afirmou que ligou o "modo dedo na cara" como uma defesa ao perceber que estava se doando em prol do ator. "E o que ele me oferecia era só dor."
"Eu me doei. Em nenhum momento, eu quis tirar Lucas do jogo, todas as minhas entregas para ele foram tão sinceras e reais. Quando eu cai em mim que eu estava me alunando por homem, como eu vi a minha mãe fazendo, a minha avó fazendo.... E aí eu ligo meu modo dedo na cara. Foi um misto de coisas", afirmou.
A apresentadora abordou com a sister questões sobre racismo e branquitude que foram levantadas por Lumena durante o programa. A escritora e ativista Luana Genót participou da atração falando sobre o tema.
"Não consigo me isentar de falar de categorias. Eu fui uma menina negra que cresci com pouquíssimas referências negras. Eu amo o entretenimento brasileiro, mas as imagens que o entretenimento brasileiro vem privilegiando são de meninas como a Carla, e não como as minhas", disse.
Lumena também falou sobre a sua amizade com Karol Conká e assumiu que "passou pano" para a rapper em momentos que não deveria. "Lá eu tive de lidar com o sentimento de competir com artistas que admirava, e Karol foi uma delas. E lidar com esse cálculo foi um pouco complexo pra mim", afirmou.

Veja Também

Antes do BBB, capixaba Arthur posou em capa de revista quase irreconhecível

"BBB 21": Boninho bloqueia Nego Di das redes sociais: "Falei demais?"

"BBB 21": eliminada, Lumena se choca com rejeição de Karol Conká

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Televisão BBB BBB 21
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados