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"Deu ruim!"

"BBB 21": Boninho bloqueia Nego Di das redes sociais: "Falei demais?"

Em vídeos que questionam a seriedade do reality da Globo, Nego Di havia acusado a emissora até de manipulação após ser eliminado com mais de 98% dos votos em paredão

Publicado em 03 de Março de 2021 às 09:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2021 às 09:19
O ex-BBB e humorista Nego Di
O ex-BBB e humorista Nego Di Crédito: Lucas Hofmann/Reprodução/Instagram @negodioficial
Depois de ser eliminado do "BBB 21" e de ver a colega Karol Conká também sair do reality, inclusive com recorde de rejeição com 99,17% dos votos, Nego Di acabou falando aos quatro ventos sobre análises pessoais do jogo e supostos bastidores da produção do reality da Globo. 
Em uma das ocasiões, em vídeos que foram ao ar e circularam na internet, Nego Di dá a entender que a Globo manipula os movimentos dos confinados e que entrega segredos a determinados participantes. 
Dias depois das bombas que soltou, o ex-brother mostrou que agora é bloqueado nas redes sociais de Boninho, diretor da atração. Em seu feed do Instagram, ele postou um print do block e escreveu: "Boninho me deu um block". 

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Em seguida, ele deixou um questionamento: "Será que falei demais? Fica aí a reflexão pra quem ainda acha que estou inventando coisas e que quero biscoito". 

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