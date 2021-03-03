"BBB 21": Boninho bloqueia Nego Di das redes sociais: "Falei demais?"

O ex-BBB e humorista Nego Di Crédito: Lucas Hofmann/Reprodução/Instagram @negodioficial

Depois de ser eliminado do " BBB 21 " e de ver a colega Karol Conká também sair do reality, inclusive com recorde de rejeição com 99,17% dos votos, Nego Di acabou falando aos quatro ventos sobre análises pessoais do jogo e supostos bastidores da produção do reality da Globo.

Em uma das ocasiões, em vídeos que foram ao ar e circularam na internet, Nego Di dá a entender que a Globo manipula os movimentos dos confinados e que entrega segredos a determinados participantes.

Dias depois das bombas que soltou, o ex-brother mostrou que agora é bloqueado nas redes sociais de Boninho, diretor da atração. Em seu feed do Instagram, ele postou um print do block e escreveu: "Boninho me deu um block".