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"Estou em choque"

"BBB 21": eliminada, Lumena se choca com rejeição de Karol Conká

Ex-sister foi entrevistada pela também ex-BBB Ana Clara e ficou surpresa ao saber que a colega de confinamento saiu com 99,17% dos votos

Publicado em 03 de Março de 2021 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2021 às 09:03
BBB 21: eliminada, Lumena participa de entrevista fora da casa
BBB 21: eliminada, Lumena participa de entrevista fora da casa Crédito: TV Globo/Reprodução
Lumena foi a eliminada do paredão contra o capixaba Arthur e Projota na noite desta terça-feira do "BBB 21". Na primeira entrevista fora do confinamento do reality da Globo, a psicóloga se disse ficar em choque ao descobrir sobre o índice de rejeição da amiga Karol Conká, que saiu do programa com 99,17% dos votos. 
"99,17%! Bateu o recorde!", disse a ex-BBB e entrevistadora Ana Clara à colega de reality. E Lumena retrucou: "Estou em choque". 

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"Eu acho que, pela minha jornada, fez sentido nesse momento porque eu me perdi um pouco do meu propósito inicial. Não só para o programa, mas da minha vida, que é de fato levar as minhas experiências com leveza, que é levar com alegria, levar com entrega, com gastação de onda", disse a ex-sister. 

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