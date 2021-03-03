"BBB 21": eliminada, Lumena se choca com rejeição de Karol Conká

Lumena foi a eliminada do paredão contra o capixaba Arthur e Projota na noite desta terça-feira do "BBB 21". Na primeira entrevista fora do confinamento do reality da Globo, a psicóloga se disse ficar em choque ao descobrir sobre o índice de rejeição da amiga Karol Conká, que saiu do programa com 99,17% dos votos.
"99,17%! Bateu o recorde!", disse a ex-BBB e entrevistadora Ana Clara à colega de reality. E Lumena retrucou: "Estou em choque".
"Eu acho que, pela minha jornada, fez sentido nesse momento porque eu me perdi um pouco do meu propósito inicial. Não só para o programa, mas da minha vida, que é de fato levar as minhas experiências com leveza, que é levar com alegria, levar com entrega, com gastação de onda", disse a ex-sister.