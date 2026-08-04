Como a paternidade muda o cérebro masculino

"Há um estudo de que eu gosto muito", diz ele. "Eles administram oxitocina intranasal [aos pais] enquanto eles interagem com seus bebês e descobrem que isso faz com que os pais movimentem a cabeça mais rapidamente." Na videochamada, Rilling move a cabeça bruscamente da esquerda para a direita e de cima para baixo, em uma imitação bastante convincente de um pai excessivamente entusiasmado.