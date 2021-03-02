Eliminada, Karol Conká cresce em popularidade digital e supera Gil e Caio

A ex-BBB e cantora Karol Conká foi classificada como a vilã da edição. Crédito: Reprodução/Instagram @karolconka

Seguindo a tendência de outros competidores, a rapper Karol Conká, 35, subiu no IPD (Índice de Popularidade Digital) após deixar o Big Brother Brasil 21. Classificada como a vilã da edição, ela já havia recuperado os seguidores perdidos no Instagram e agora supera nomes como Gilberto e Caio em seu desempenho geral na web.

Karol Conká foi eliminada na última terça (23), com 99,17% dos votos, recorde de rejeição do programa e desbancando o humorista Nego Di, 26, que tinha conquistado o recorde uma semana antes. Ela disputava a preferência do público com Arthur Picoli, 26, e Gilberto Nogueira, 29, que tiveram 0,54% e 0,29%, respectivamente.

A rapper foi uma das participantes que mais mudou no índice de popularidade digital no primeiro mês do reality. Infelizmente, após começar na sétima posição, no dia 25 de janeiro, ela só registrou quedas, chegando à 14º colocação. A reação veio apenas depois de sua eliminação, chegando a nona posição nesta terça-feira (2).

Publicado semanalmente pelo jornal Folha de S.Paulo, o ranking é feito pela consultoria Quaest e avalia o desempenho de personalidades no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Wikipedia e Google. Um modelo estatístico pondera e calcula a importância de cada dimensão, e os candidatos analisados são posicionados em uma escala de popularidade de 0 a 100.

A análise se dá em cinco dimensões, considerando fama (número de seguidores), engajamento (comentários e curtidas por postagem), mobilização (compartilhamento das postagens), valência (reações positivas e negativas às postagens) e presença (número de redes sociais em que a pessoa está ativa).

No caso de Karol, a melhora em seu desempenho nas redes sociais se deu principalmente devido ao engajamento e a mobilização em suas contas nas redes sociais. Assim, ela já supera em popularidade digital brothers queridos pelos fãs do programa, como Gilberto (12ª colocação) e Caio Afiune (13ª colocação).

Na semana passada, Karol já tinha recuperado os cerca de 300 mil seguidores que havia perdido no Instagram, voltando ao número de 1,5 milhão que ela tinha antes de entrar no programa. Esse crescimento também aconteceu com outros eliminados, como Lucas Penteado, 24, e Bil Araujo, 29, hoje primeiro e oitavo colocados no IPD.