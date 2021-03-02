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"BBB 21"

Boninho diz se perguntar sobre seleção de Thaís; assessoria a defende

'Nunca foi boa com expressão falada', explica a equipe da sister

Publicado em 02 de Março de 2021 às 16:55

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2021 às 16:55
Thaís foi alvo de brincadeiras após ter dificuldades para falar no "Jogo da Discórdia", na noite desta segunda-feira (1), do "BBB 21". Os administradores das redes sociais da sister a defenderam: "Você é uma dessas pessoas que ficavam nervosas e suavam frio nas apresentações do colégio e depois da faculdade? Isso veio te acompanhando durante toda a vida? Pois é! A Thaís é uma dessas pessoas".
Thaís Braz usa lenço na cabeça
Thaís Braz usa lenço na cabeça Crédito: Reprodução/Instagram
O jogo consistia em cada confinado colocar plaquinhas na cabeça de outros dois participantes para os classificar, e então justificar suas escolhas. Internautas começaram a criar memes com a cirurgiã-dentista, especialmente sobre a quantidade de vezes que ela disse as expressões "tipo assim" e "tipo". "Ninguém merece ser resumido a um problema ou uma limitação. A Thaís sempre foi muito boa com a comunicação visual", explica a equipe.
Além dos memes ligados ao "Jogo da Discórdia", Boninho, diretor da atração, foi questionado nos comentários de uma publicação em seu Instagram, qual teria sido o critério para Thaís ser selecionada, "O que ela te falou naquela cadeira elétrica para te convencer?" questionou a internauta. O diretor do reality respondeu de maneira debochada: "Estou me perguntando".

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O comunicado continua: "Ela é excelente com fotografias, imagens, cenários, composições visuais. Porém, ela nunca foi boa com expressão falada. E está tudo bem! Ela está trabalhando para lidar melhor com isso. Infelizmente vivemos em um mundo onde a linguagem falada e a eloquência ainda são bem mais valorizados do que vários outros componentes da comunicação interpessoal".
"Pessoas que falam de forma articulada são consideradas mais inteligentes. Ainda que já tenha sido provado por vários estudos que não existe uma única forma de inteligência, mas sim várias apenas expressadas de formas diferentes", completou. A sister é considerada por muitos como planta no jogo. Apesar de já ter ficado com Fiuk no início do programa, não se envolveu em outros acontecimentos da casa.

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