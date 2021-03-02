Boninho diz se perguntar sobre seleção de Thaís; assessoria a defende

Thaís foi alvo de brincadeiras após ter dificuldades para falar no "Jogo da Discórdia", na noite desta segunda-feira (1), do "BBB 21". Os administradores das redes sociais da sister a defenderam: "Você é uma dessas pessoas que ficavam nervosas e suavam frio nas apresentações do colégio e depois da faculdade? Isso veio te acompanhando durante toda a vida? Pois é! A Thaís é uma dessas pessoas".

Thaís Braz usa lenço na cabeça Crédito: Reprodução/Instagram

O jogo consistia em cada confinado colocar plaquinhas na cabeça de outros dois participantes para os classificar, e então justificar suas escolhas. Internautas começaram a criar memes com a cirurgiã-dentista, especialmente sobre a quantidade de vezes que ela disse as expressões "tipo assim" e "tipo". "Ninguém merece ser resumido a um problema ou uma limitação. A Thaís sempre foi muito boa com a comunicação visual", explica a equipe.

Além dos memes ligados ao "Jogo da Discórdia", Boninho, diretor da atração, foi questionado nos comentários de uma publicação em seu Instagram, qual teria sido o critério para Thaís ser selecionada, "O que ela te falou naquela cadeira elétrica para te convencer?" questionou a internauta. O diretor do reality respondeu de maneira debochada: "Estou me perguntando".

O comunicado continua: "Ela é excelente com fotografias, imagens, cenários, composições visuais. Porém, ela nunca foi boa com expressão falada. E está tudo bem! Ela está trabalhando para lidar melhor com isso. Infelizmente vivemos em um mundo onde a linguagem falada e a eloquência ainda são bem mais valorizados do que vários outros componentes da comunicação interpessoal".