Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Era o "estagigato"

Antes do BBB, capixaba Arthur posou em capa de revista quase irreconhecível

Crossfiteiro do reality da Globo, brother capixaba já foi eleito Mister Espírito Santo, em 2016, e causou pelo corpão e beleza. Na época, fez fotos para revista e antes e depois impressiona

Publicado em 03 de Março de 2021 às 10:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2021 às 10:11
Arthur Picoli: capixaba do BBB 21 antes e depois de mudanças na aparência
Arthur Picoli: capixaba do BBB 21 antes e depois de mudanças na aparência Crédito: Guia Modas/Reprodução/Instagram @arthurpicoli
Se hoje Arthur Picoli ficou conhecido como "o grande crossfiteiro", como o próprio Tiago Leifert já disse, o capixaba do "BBB 21" já foi famoso no Espírito Santo como "estagigato". Por volta da época em que foi eleito Mister Espírito Santo, em 2016, o bonitão fazia estágio em uma academia capixaba. Daí surgiu o trocadilho. 
No mesmo ano em que ganhou o concurso de beleza masculina estadual, Arthur também foi para o Mister Brasil. Ele não venceu o concurso, mas ficou em sétimo lugar - o que já foi o bastante para o educador físico de Conduru, no Sul do Espírito Santo, chamar a atenção do público. 

Veja Também

Amigos? Suposta foto com Arthur e Arcrebiano, do "BBB 21", é fake

“BBB 21”: “Era meta de vida”, diz irmã de capixaba Arthur, ex-Mister ES

À época, Arthur ganhou a oportunidade de posar para a capa de uma revista que fala de moda e comportamento. Na foto principal da Guia Modas, o modelo surgiu quase irreconhecível se comparado à aparência que tem hoje.
No clique, o loiro aparece mais magro, em barba, com o rosto mais afinado e menos quadrado. Apesar das diferenças, nunca ventilou-se a informação de que ele teria se submetido a uma harmonização facial, por exemplo. 
Capixaba do
Capixaba do "BBB 21", Arthur Picoli já foi capa de revista após ser eleito Mister Espírito Santo, em 2016 Crédito: Guia Modas/Reprodução

Veja Também

Monique Evans faz harmonização no ES, fala de BBB e casamento da filha

Yudi lembra salário de R$ 80 mil e idas a prostíbulos aos 18: "Glamour"

"BBB 21": Boninho bloqueia Nego Di das redes sociais: "Falei demais?"

O que não mudou é a boa forma do capixaba, que desde aquele período chamava a atenção pelo corpão sarado

A 3° Edição da revista Guia Modas chega em breve nas bancas. Na capa, o modelo Arthur Picoli candidato a Mister Brasil...

Publicado por Revista GUIA MODAS em Quinta-feira, 19 de maio de 2016

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades espírito santo Famosos Rede Globo BBB Globoplay BBB 21 Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados