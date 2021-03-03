Antes do BBB, capixaba Arthur posou em capa de revista quase irreconhecível

Arthur Picoli: capixaba do BBB 21 antes e depois de mudanças na aparência Crédito: Guia Modas/Reprodução/Instagram @arthurpicoli

Se hoje Arthur Picoli ficou conhecido como "o grande crossfiteiro", como o próprio Tiago Leifert já disse, o capixaba do " BBB 21 " já foi famoso no Espírito Santo como "estagigato". Por volta da época em que foi eleito Mister Espírito Santo, em 2016, o bonitão fazia estágio em uma academia capixaba. Daí surgiu o trocadilho.

No mesmo ano em que ganhou o concurso de beleza masculina estadual, Arthur também foi para o Mister Brasil. Ele não venceu o concurso, mas ficou em sétimo lugar - o que já foi o bastante para o educador físico de Conduru, no Sul do Espírito Santo, chamar a atenção do público.

À época, Arthur ganhou a oportunidade de posar para a capa de uma revista que fala de moda e comportamento. Na foto principal da Guia Modas, o modelo surgiu quase irreconhecível se comparado à aparência que tem hoje.

No clique, o loiro aparece mais magro, em barba, com o rosto mais afinado e menos quadrado. Apesar das diferenças, nunca ventilou-se a informação de que ele teria se submetido a uma harmonização facial, por exemplo.

Capixaba do "BBB 21", Arthur Picoli já foi capa de revista após ser eleito Mister Espírito Santo, em 2016 Crédito: Guia Modas/Reprodução

O que não mudou é a boa forma do capixaba, que desde aquele período chamava a atenção pelo corpão sarado