“BBB 21”: “Era meta de vida”, diz irmã de capixaba Arthur, ex-Mister ES

Arthur Picoli no Mister Espírito Santo, em 2016, quando ganhou o concurso no Estado e ficou em 7° no Mister Brasil Crédito: Reprodução/Facebook

Depois disso, pronto! O capixaba estava aprovado. “Eu sabia que ele ia entrar. Logo que abriram as inscrições, ele me contou que ia tentar de novo e a cada etapa ele ia me atualizando, mas sem esperança, sabe? Ele persistiu, até que chegou a hora dos testes do coronavírus , então ele pensou: ‘Estou dentro, né?’. Depois disso, no dia 15, foram à casa dele já fazer as gravações para ele ir para o confinamento”, detalha a irmã mais velha do educador físico, Thais Louzada Picoli de Oliveira, de 29 anos.

Com exclusividade à coluna, ela continua: “Desde que morava no Espírito Santo ele tentava, era o sonho da vida dele. Ele tinha como meta de vida entrar no BBB. E conseguiu. E apesar de ser fanático pela Educação Física, crossfit, ele gosta de atuar, modelar, não tem inibição nenhuma. Está um alvoroço sem fim aqui em casa pela nossa comemoração, todos muito felizes”.

Mister Espírito Santo 2016. No mesmo ano, no Mister Brasil, ficou em sétimo lugar. “A aparência dele, também, pode enganar. As pessoas olham e pensam: ‘Aquele ali é ‘macho escroto’, machista, mas não. Ele é da paz. Adora jogar vídeo game, ama ficar em casa, bate um pratão de pedreiro (risos)... Ele é maravilhoso. Às vezes a aparência engana e com ele é exatamente isso. O pessoal vai ver”, corrobora. Tanto gosta de modelar que o bonitão , que entrou na casa mais vigiada do Brasil solteiro, foi eleito. No mesmo ano, no Mister Brasil, ficou em sétimo lugar. “A aparência dele, também, pode enganar. As pessoas olham e pensam: ‘Aquele ali é ‘macho escroto’, machista, mas não. Ele é da paz. Adora jogar vídeo game, ama ficar em casa, bate um pratão de pedreiro (risos)... Ele é maravilhoso. Às vezes a aparência engana e com ele é exatamente isso. O pessoal vai ver”, corrobora.

Enquanto morou no Espírito Santo, até cerca de um ano e meio atrás, quando de mudou para a Barra da Tijuca, no Rio, Arthur também se dedicou a dois projetos sociais em comunidades capixabas. A irmã fala que ele dava aulas para crianças de diversos esportes para incentivar o estilo de vida mais saudável

EMOÇÃO GLOBAL

Que a conexão de mãe com filho é diferenciada não é novidade para ninguém. “E aqui em casa não é diferente, tá? Eu e minha irmã (Daniela) brincamos com nossa mãe (Beatriz) que a gente tem ciúmes dela com ele (Arthur)”, conta, aos risos.

Arthur Picoli, educador físico capixaba que está no BBB 21, na Globo. Ele é natural de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli

A mãe do novo BBB 21, quando viu o filho ser o primeiro confirmado do reality na televisão, não conteve a emoção. “Ela é apaixonada nele. Ela estava aqui, o pessoal ligando, mandando mensagem, uma loucura. Ela começou a chorar, não está conseguindo nem falar. O sonho dela é o sonho dele, então ele entrou para o BBB e ela está no céu”, pondera.

Arthur Picoli e família. Arthur é o educador físico capixaba que está no BBB 21, na Globo. Ele é natural de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Arquivo pessoal

Apesar de, agora, serem “a família do Arthur, do BBB”, Thais diz que todos tentarão manter a normalidade da casa, dentro da medida do possível. “Acho que em questão de rotina, nada vai mudar. Mas, por exemplo, meu celular está explodindo de mensagem de tudo quanto é lugar, de ligação... Eu não estou acostumada. Mas isso a gente vai vendo com o tempo”, avalia.

Toda a família de Arthur continua morando em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, de onde o atual brother também é natural. Thais e a mãe, Beatriz, são do lar; Daniela, irmã mais nova do BBB 21, é estudante; o pai de Arthur trabalha na Cesan; e o marido de Thais (cunhado do educador físico) é contador. Thais e o marido também têm um filho, que é o único sobrinho do famoso.

“Acho que vamos manter a rotina até porque aqui é bem tranquilo, acho que nossa forma de viver vai ser a mesma. Só vamos torcer, cada dia mais, pelo Arthur e acompanhar tudo de perto”, termina.

Arthur Picoli e o sobrinho. Arthur é o educador físico capixaba que está no BBB 21, na Globo. Ele é natural de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Arquivo pessoal