Personal trainer capixaba, Arthur Picoli entra no "BBB 21"

Arthur Picoli, capixaba participante do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo

Arthur Picoli, de 26 anos, estará no grupo pipoca do "Big Brother Brasil 21", marcado para começar nesta segunda-feira (25), na Rede Globo. Personal trainer e instrutor de crossfit, além ex-jogador de futebol e ex-Mister Espírito Santo , de 26 anos,estará no grupo pipoca do, marcado para começar nesta segunda-feira (25), na

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No perfil de Arthur Picoli no Instagram já consta a informação de que o capixaba está no "BBB 21".

De acordo com informações do Gshow, site oficial de divulgação do "BBB 21", o ex-jogador de futebol capixaba – que jogou nas categorias de base do Atlético Goianiense e da Ponte Preta – revelou que é bastante competitivo e promete dar trabalho na disputa: não gosta de perder nem no videogame, muito menos em um jogo valendo R$ 1,5 milhão.

Após muitas lesões, Arthur abandonou o futebol e, antes de se encontrar na faculdade de Educação Física, trabalhou em diversas profissões. “Trabalhei em uma serraria de mármore e granito e ajudei meu avô na lavoura de café. Foi aí que resolvi fazer faculdade, passei em primeiro, me formei e comecei a dar aulas na rede pública”, explicou o capixaba ao Gshow.

Arthur Picoli: capixaba confirmado no BBB 21 é de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli

Em 2016, a beleza do capixaba chamou atenção ao ponto dele ser convidado a participar do concurso Mister Espírito Santo, título que conquistou. No mesmo ano, se classificou para o Mister Brasil e ocupou a sétima colocação.

Arthur relatou, segundo o Gshow, que foi criado pelos pais, com as duas irmãs, e disse que a mãe sempre o ensinou como deveria tratar as mulheres. “Tive sempre a figura feminina muito presente na minha vida e minha mãe falava: não faça com outras meninas o que não quer que façam com sua irmã".