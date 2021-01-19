Personal trainer capixaba, Arthur Picoli entra no "BBB 21"

Personal trainer e instrutor de crossfit, além ex-jogador de futebol e ex-Mister Espírito Santo, Arthur Picoli, de 26 anos, estará no grupo pipoca do "Big Brother Brasil 21", marcado para começar nesta segunda-feira (25), na Rede Globo.
O nome do capixaba, que é natural do distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, foi anunciado na tarde desta terça-feira (19) no intervalo da novela "Laços de Família", da Rede Globo. Os nomes dos outros participantes do programa estão sendo anunciados ao longo da programação da emissora. Após Arthur, outro capixaba foi anunciado para o "BBB 21": o educador físico Arcrebiano Araújo, de 29 anos, natural de Vila Velha.
No perfil de Arthur Picoli no Instagram já consta a informação de que o capixaba está no "BBB 21".
De acordo com informações do Gshow, site oficial de divulgação do "BBB 21", o ex-jogador de futebol capixaba – que jogou nas categorias de base do Atlético Goianiense e da Ponte Preta – revelou que é bastante competitivo e promete dar trabalho na disputa: não gosta de perder nem no videogame, muito menos em um jogo valendo R$ 1,5 milhão.
Após muitas lesões, Arthur abandonou o futebol e, antes de se encontrar na faculdade de Educação Física, trabalhou em diversas profissões. “Trabalhei em uma serraria de mármore e granito e ajudei meu avô na lavoura de café. Foi aí que resolvi fazer faculdade, passei em primeiro, me formei e comecei a dar aulas na rede pública”, explicou o capixaba ao Gshow.
Em 2016, a beleza do capixaba chamou atenção ao ponto dele ser convidado a participar do concurso Mister Espírito Santo, título que conquistou. No mesmo ano, se classificou para o Mister Brasil e ocupou a sétima colocação.
Arthur relatou, segundo o Gshow, que foi criado pelos pais, com as duas irmãs, e disse que a mãe sempre o ensinou como deveria tratar as mulheres. “Tive sempre a figura feminina muito presente na minha vida e minha mãe falava: não faça com outras meninas o que não quer que façam com sua irmã".
Canceriano, o capixaba disse, ainda, que é bastante carinhoso, mas que não coleciona relacionamentos duradouros. “Sou até trouxa. Azar no jogo, azar no amor e sorte no azar. Isso me define um pouquinho. Eu não procuro o problema, mas ele me procura. Sou um pouco intenso, mas na mesma velocidade que eu me entrego é muito fácil também eu não querer saber da pessoa.”