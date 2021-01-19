Confira a lista dos participantes confirmados no "BBB 21"

O "BBB 21" começa na próxima segunda-feira (25) Crédito: Reprodução/Rede Globo

"Big Brother Brasil 21" foram confirmados na tarde desta terça-feira (19), pela Rede Globo. O programa estreia na emissora carioca na próxima segunda (25). Além da confirmação dos capixabas Arthur Picoli Arcrebiano , outros participantes doforam confirmados na tarde desta terça-feira (19), pela Rede Globo. O programa estreia na emissora carioca na próxima segunda (25).

Entre os famosos integrantes do grupo camarote, já estão confirmados os nomes da cantora Karol Conká e da atriz Carla Diaz. De acordo com o portal Gshow, Karol aceitou o desafio de entrar no "Big Brother Brasil 21" com a intenção de absorver novas experiências e se conectar com pessoas. Assim que recebeu o convite, ficou chocada e mudou de opinião três vezes.

Karol Conká se apresentou na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016 Crédito: Instagram/Carlos Sales

“Quando recebi o convite, dei um grito. A primeira coisa que passou foi: ‘não, nem vá’. A segunda foi: ‘'não tem como você ir, capaz que você vai'. E a terceira: ‘você vai, isso é um presente’. Nunca me vi na casa, sempre assisti, mas nunca me imaginei. Cheguei a falar já que nunca entraria no 'BBB' e mordi minha língua!”, revela.

Dona de um discurso forte sobre empoderamento feminino e contra o preconceito, Karol usa sua visibilidade para falar sobre a diversidade. Na infância, o preconceito que sofreu serviu de força para ser o que ela é hoje: “Consegui reverter a dor do preconceito em solução, em poder, por isso falo muito sobre empoderamento. Houve um tempo em que me tiraram isso, aprendi a ser mais. Eu canto tanto sobre a diversidade, sobre respeitar as diferenças.”

Carla Diaz, por sua vez, é conhecida do grande público desde criança. Despontou como atriz aos 7 anos, quando atuou em "Chiquititas", novela infantil exibida no SBT nos anos 1990, e não parou mais. Fez um enorme sucesso ao interpretar, com graça e desenvoltura, Khadija, sua personagem em "O Clone", e quase duas décadas depois ainda é lembrada pelo bordão: “Muito outro. Inshallah!”.

Carla Diaz está em cartaz na telinha com a novela "A Força do Querer" Crédito: Rede Globo/Divulgação

Hoje, aos 30 anos, Carla Diaz diz que quer a oportunidade de se mostrar “de verdade”. “Emprestei muitas coisas minhas para as minhas personagens, mas com certeza tenho muitas outras diferentes que as pessoas não conhecem, e é o que eu mais quero que elas conheçam”.

#DiazNoBBB? É isso mesmo!

Estávamos muito ansiosos pra poder contar essa novidade e finalmente chegou a hora! ✨ Já estamos na torcida e contamos com todos vocês! Inshallah! Prontos? Vamos nessa! ?? #TeamCarlaDiaz #BBB21 pic.twitter.com/Qx3wTtNtDC — Carla Díaz (@Carladiaz) January 19, 2021

Aliás, ela garante que estar no "BBB21" é o maior desafio da sua vida, justamente por expor a sua vida pessoal, que sempre preferiu deixar mais reservada. “Muita gente não sabe se eu estou solteira, se estou namorando, a não ser quando eu assumo na frente das câmeras. Muita coisa da minha vida pessoal, às vezes, prefiro deixar para mim mesma. E no BBB, vou quebrar isso”.

A influenciadora digital carioca Camilla de Lucas está entre os selecionados para o "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram

Outra personalidade confirmada no grupo camarote é a influenciadora digital carioca Camilla de Lucas, que possui quase três milhões de seguidores no Instagram. "Quando eu pensei em participar do 'BBB' eu fui muito confiante", disse a blogueira que afirmou ser uma pessoa com capacidade de chegar na final.

FUNK

Adorada na cena musical carioca, a funkeira Pocah, de 26 anos, também está confirmada no grupo Camarote do "BBB 21". De acordo com o site Gshow, a artista se diz uma mulher muito competitiva. "Se tiver um objetivo na cabeça, eu vou até o fim”.

É com esse pensamento que Pocah pretende superar todos os obstáculos que atravessarem seu caminho para levar o prêmio do reality show. Além de sua força de vontade, a cantora, espera contar com uma ajuda do destino para alcançar seu objetivo: “Vai que a sorte está comigo. Vai estar, né? Pelo amor de Deus! Sorte, não me abandona, não”.

A funkeira Pocah estará no "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram

Observadora e analítica, Pocah não pensou em nenhuma estratégia para entrar na casa, mas assume que não vê a hora de formar um grupo para proteger e ser protegida: “Eu tenho que entrar, sentir a casa e as pessoas. Não adianta ir com o jogo pronto, não funciona assim."

“Vou fazer muita amizade com quem eu me conectar. Espero ter a sorte de encontrar pessoas com quem eu possa contar e possam contar comigo também. Já quero ter meus BFFs lá dentro”, avisa.

Leal, a funkeira é do tipo que toma as dores dos seus aliados, mesmo que isso acabe a prejudicando, e não pretende agir diferente só porque está sendo filmada 24 horas por dia: “Vai ter momentos em que eu vou estar quieta no meu canto, pensando, analisando. E vai ter momentos em que eu vou ter que botar a boca no trombone, senão eu explodo”.

WHATSAPPER

O influenciador digital gaúcho Nego Di, de 26 anos, é outro integrante do Camarote. Sua carreira começou com uma brincadeira em um aplicativo de troca de mensagens. Ele foi pioneiro nesse tipo de criação de conteúdo classificado como WhatsApper. Seus áudios, que misturam improvisos e histórias que acontecem com ele, viralizaram e Nego Di se tornou humorista real oficial.

Nego Di, influenciador gaúcho participante do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram

O gaúcho considera-se uma pessoa direta, competitiva, mas que não pretende passar por cima dos seus valores. "O que mais pesa é ser honesto com os meus sentimentos e valores lá dentro".

Lucas Penteado: ator participante do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram

Ator paulista, Lucas Penteado foi o sexto confirmado no grupo Camarote. De acordo com o portal UOL, seu primeiro papel na televisão foi em "Malhação - Viva a Diferença", em 2017, interpretando o personagem Fio. Lucas afirma que seu maior sonho é comprar uma casa para a mãe. "Mano da periferia", Lucas diz que já passou por muitos obstáculos: "A tentativa de me tirar do sério vem desde que eu nasci, na escola, na rua, no trabalho... Eu não vou ofender, mas vou falar sério e alto se for preciso."

PAIXÃO SERTANEJA

Ex-marido da "brother" Rafa Kalimann, o sertanejo Rodolffo, de 32 anos, de acordo com o Gshow, vai realizar um dos maiores sonhos da vida. Fã do "Big Brother Brasil", o goiano - também integrante do camarote - acompanha tudo sobre a casa mais vigiada do país desde a terceira edição, que teve seu conterrâneo Dhomini como campeão. O rapaz, inclusive, assume que pegou dicas com a ex de como sobreviver no game.

O sertanejo Rodolffo, ao lado da ex-Rafa Kalimann: "dupla de brothers" Crédito: Reprodução/Instagram

Rodolffo é parceiro de Israel (veja vídeo abaixo) em uma dupla sertaneja, que começou quando ambos tinham apenas sete anos. Com 25 anos de carreira, vários discos lançados e fãs espalhados por todo o Brasil, o bonitão comemora a chance de participar do reality.

“Estou realizando um sonho gigantesco. Sempre fui espectador do programa, 'payperviewzeiro' desde as antigas e tinha muita vontade e curiosidade de participar. Já virei várias noites assistindo às festas”, conta.

Viih Tube, de 20 anos, que conta com mais de dez milhões de seguidores no "Famosinha" das redes sociais,, de 20 anos, que conta com mais de dez milhões de seguidores no YouTube , é outra participante do Camarote do "BBB 21". A garota afirmou ao Gshow que participar do reality é "um surto". Aos 20 anos, ela também é atriz, participando de filmes, escrevendo roteiros e livros.

Viih Tube, que conta com quase 30 milhões de seguidores nas redes sociais, está no "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram

“Não sei por que eles me seguem. Acho que gostam de mim por eu ser sincera, muito aberta e falar sobre o que me dá vontade. Com certeza, se eu não os tivesse comigo, seria muito mais difícil”, declara Vitória (seu verdadeiro nome), sobre os inúmeros fãs.

Com um canal de vídeos criado em 2013, ela começou a se aventurar no universo da internet aos 12 anos, fazendo vídeos sobre o seu dia a dia. Nos últimos anos, além de compartilhar parte de sua vida, Viih Tube também escreve e atua em webséries voltadas para o público teen. Ah, sim: Vitória chegou a ser convidada para "A Fazenda 12", mas não aceitou.

Projota surpreendeu os fãs do "BBB" ao ser anunciado como membro do grupo Camarote. Paulista da Zona Lesta, o artista, de 34 anos, está em uma das melhores fases da carreira. Entrevistado recentemente por A Gazeta , para falar de seu novo projeto musical, o cantorsurpreendeu os fãs do "BBB" ao ser anunciado como membro do grupo Camarote. Paulista da Zona Lesta, o artista, de 34 anos, está em uma das melhores fases da carreira.

Grande nome do rap nacional, já cantou no Rock in Rio, nas Olimpíadas do Rio, em 2016, e tem mais de 2 bilhões de visualizações de suas músicas nas redes sociais. Em casa, encontrou a paz que tanto procurava em 2020, quando nasceu Marieva, primeira filha do cantor com Tâmara.

Projota causou surpresa ao ser anunciado como participante do "BBB 21" Crédito: Rui Mendes

Para coroar a fase brilhante, celebra uma nova oportunidade profissional: a participação no "BBB". De acordo com o Gshow, o artista é fã do reality, chegando a se apresentar algumas vezes no programa: a primeira, no "BBB17", na grande final do "BBB18", e em um show, no "BBB20".

“Este convite é a porta de entrada para os sonhos que hoje eu tenho. Ainda tem muita gente que não me conhece tão a fundo. Mas agora não vai ter jeito. Vou chegar na casa deles pela porta da frente todas as noites e falar: ‘Oi, eu estou aqui e meu nome é Projota. Eu canto um rap e faço um monte de coisa e espero que você goste’”, conta.

NOME CONFIRMADO

Um dos nomes mais especulados pela imprensa nos últimos dias, o ator Fiuk, filho do cantor Fábio Jr., realmente estará entre os "brothers" do grupo Camarote.

De acordo com o Gshow, Fiuk, mesmo que secretamente, sempre acalentou o desejo de um dia entrar no "Big Brother Brasil". Como um telespectador comum, se imaginava nas provas, se envolvia com as histórias e sofria com os paredões. Mas sempre achou que a ideia fosse algo muito distante. “Cuidado com o que você deseja”, brinca.

O cantor e ator Fiuk estará no "BBB 21" Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk

Dos 30 anos recém-completados, o ator (em cartaz com "A Força do Querer"), cantor, empresário e piloto de Drift passou metade desse tempo exposto aos holofotes. Reservado, sempre fez questão de manter o lado pessoal bem longe da vida pública.

Desde que aceitou o convite do programa, Fiuk vem se preparando para a batalha de autoconhecimento que irá travar durante o reality: “Sou muito fechado e muito tímido. Atuar sempre me ajudou nesse sentido, me destravou até na minha vida pessoal. Sou muito ansioso, muito sentimental, extremamente sensível. Aqui fora, seguro a onda, mas sou muito inseguro em alguns momentos. Isso é muito desafiador”.

Fiuk ao lado do pai, Fábio Jr., e da irmã, Cléo Crédito: Reprodução/Instagram

A decisão pegou de surpresa até mesmo seus familiares. O pai, o cantor Fábio Jr., por exemplo, precisou de um tempo para se acostumar com a ideia de ver o filho na casa mais vigiada do Brasil. Para contar a novidade, Fiuk pediu ajuda à irmã, a atriz e cantora Cleo. Ela ficou radiante com a participação do brother.

PIPOCANDO

Entre os outros confirmados na atração, mas, desta vez, no Grupo Pipoca, estão o fazendeiro goiano Caio Afiune, de 32 anos; o professor de Geografia mineiro João Luiz, de 24 anos; a advogada paraibana Juliette, de 31 anos; a modelo cearense Kerline, de 28 anos; a psicóloga e DJ baiana Lumena; o economista pernambucano Gilberto, de 29 anos; a dentista goiana Thaís, de 27 anos; e a consultora de Marketing Digital brasiliense Sarah, de 29 anos. Lembrando que os dois capixabas, Arthur e Arcrebiano, também estão neste grupo. Abaixo, veja fotos dos participantes:

Caio, de 32 anos, é fazendeiro de Goiás Crédito: Reprodução/Rede Globo

O professor mineiro João Luiz é um dos confirmados do "BBB 21" Crédito: Rede Globo/Divulgação

A modelo cearense Kerline está no "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo

A advogada paraibana Juliette, de 31 anos, entrou no "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo

A psicóloga e DJ baiana Lumena, de 29 anos, estará no "BBB 21" Crédito: Rede Globo/Reprodução

O economista pernambucano Gilberto, de 29 anos, vai participar do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo

A dentista goiana Thaís vai entrar na casa do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo

A consultora de Brasília Sarah, de 29 anos, integra do Grupo Pipoca Crédito: Rede Globo/Divulgação

Morador de Vila Velha, Arcrebiano, de 29 anos, está confirmado no "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo

Capixaba Arthur Picoli, ex-Mister Espírito Santo, também integra o Grupo Pipoca do "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo