Conheça o distrito de Conduru, lugar de onde veio o BBB 21 Arthur Picoli

O nome do capixaba foi anunciado na tarde desta terça-feira (19), no intervalo da novela "Laços de Família". Ele estará no grupo pipoca do "Big Brother Brasil 21". Arthur é ex-jogador de futebol – que jogou nas categorias de base do Atlético Goianiense e da Ponte Preta – e ex-Mister Espírito Santo e de acordo com informações do Gshow, site oficial de divulgação do "BBB 21", ele revelou que é bastante competitivo e promete dar trabalho na disputa: não gosta de perder nem no videogame, muito menos em um jogo valendo R$ 1,5 milhão.