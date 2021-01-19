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Cachoeiro de Itapemirim

Conheça o distrito de Conduru, lugar de onde veio o BBB 21 Arthur Picoli

Conduru é um dos 11 distritos de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Lugar é conhecido pela tranquilidade típica do interior
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 jan 2021 às 20:29

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 20:29

Centro de Con
Centro de Conduru, distrito de onde veio o  BBB 21 Arthur Picoli  Crédito: Google Maps
O calmo e bucólico lugarejo de Conduru, que é um dos 11 distritos de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, pode estar com a tranquilidade "ameaçada". Esse movimento não é causado pela criminalidade, que assusta até quem vive nas grandes cidades, a calmaria corre o risco de acabar por conta do "Big Brother Brasil 21". O motivo? É de lá que vem o capixaba personal trainer e instrutor de crossfit, Arthur Picoli, de 26 anos, um dos participantes do reality show que estreia na próxima segunda-feira (25) na TV Globo.
Arthur vem dessa pacata cidadezinha de interior que possui cerca de 4,1 mil habitantes e faz limite com o município de Castelo. O local, que é cortado pela ES 166, Rodovia Fued Nemer possui um comércio pequeno, uma igreja na frente de uma praça e uma estação de trem desativada que abriga a agência dos Correios do distrito. É exatamente na frente da estação que os moradores antigos costumam se reunir para aquele bate-papo descontraído. Talvez o assunto a partir de agora pode vir a ser o conterrâneo famoso, que vai passar a aparecer na telinha da TV Globo todas as noites.
O lugarejo também é um dos pontos que comumente sofrem com as cheias do Rio Itapemirim
Arthur Picoli, capixaba entre os primeiros participantes anunciados para o BBB 21
Arthur Picoli, anunciado no elenco do BBB 21 Crédito: Reprodução
O nome do capixaba foi anunciado na tarde desta terça-feira (19), no intervalo da novela "Laços de Família". Ele estará no grupo pipoca do "Big Brother Brasil 21". Arthur é ex-jogador de futebol – que jogou nas categorias de base do Atlético Goianiense e da Ponte Preta – e ex-Mister Espírito Santo e de acordo com informações do Gshow, site oficial de divulgação do "BBB 21", ele revelou que é bastante competitivo e promete dar trabalho na disputa: não gosta de perder nem no videogame, muito menos em um jogo valendo R$ 1,5 milhão.
Agora é esperar para ver se a exposição de Arthur também vai mexer com a popularidade do distrito de Conduru. 

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