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2º participante capixaba

Educador físico de Vila Velha, Arcrebiano entra no "BBB 21"

Além de Arcrebiano Araújo, de , de 29 anos, a casa mais vigiada do Brasil terá o personal trainer e instrutor de crossfit Arthur Picoli
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2021 às 18:25

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 18:25

Morador de Vila Velha, Arcrebiano, de 29 anos, está confirmado no
Morador de Vila Velha, Arcrebiano, de 29 anos, está confirmado no "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo
Depois da divulgação do personal trainer e instrutor de crossfit, além ex-jogador de futebol e ex-Mister Espírito Santo, Arthur Picoli, de 26 anos, outro capixaba foi confirmado no "BBB 21", que estreia na segunda-feira (25). Morador de Vila Velha, o educador físico Arcrebiano Araújo, o Bil, de 29 anos, teve o nome divulgado na tarde desta terça-feira (19)Outros participantes também já estão confirmados no programa. O segundo capixaba anunciado para o programa é capixaba, mas mora em Goiânia desde os 16 anos.
O nome diferente, segundo informações do Gshow – site que anuncia informações oficiais do "BBB 21", foi dado ao capixaba por um erro na hora do registro de nascimento. E o bonitão de Vila Velha e garante que é o único Arcrebiano do Brasil. Apenas a mãe o chama de Clebiano, o verdadeiro nome que ela havia escolhido. Aos 11 anos, foi apelidado como Bil por um amigo e, desde então, é conhecido assim.
O educador físico, que já teve três namoros sérios – um deles de oito anos –, informou que está solteiro, e diz estar aberto a relacionamentos na casa. No entanto, Arcrebiano disse que não está disposto a perder o foco no prêmio por uma paixão. Ele já viveu dois anos em Portugal trabalhando como coach de Crossfit e, atualmente, mantém três atividades em sua rotina: pela manhã faz investimentos na bolsa de valores, à tarde realiza trabalhos com moda e, à noite, atua como personal trainer.
O rapaz revelou ainda que é obsessivo com organização, um pouco sistemático e que sai do sério quando está com fome. Nas horas vagas, adora curtir festas, praticar esportes e cuidar do corpo - diz que seu lado quase hiperativo não o deixa ficar parado.
No jogo, o bonitão garante que será um jogador forte, que pretende encarar todos os desafios e não fugir às discussões, mas sem se prejudicar. "Tenho pavio curto. Mas, por R$ 1,5 milhão, tenho que me segurar", explica. Arcrebiano já se inscreveu 4 vezes para participar do Big Brother Brasil, e esta última, foi por insistência da mãe.
Arcrebiano Araújo, de Vila Velha, é um dos participantes do BBB 21
Arcrebiano Araújo, de Vila Velha, é um dos participantes do BBB 21 Crédito: Reprodução/Instagram @bilaraujjo

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