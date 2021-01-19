Educador físico de Vila Velha, Arcrebiano entra no "BBB 21"

Morador de Vila Velha, Arcrebiano, de 29 anos, está confirmado no "BBB 21" Crédito: Reprodução/Rede Globo

O nome diferente, segundo informações do Gshow – site que anuncia informações oficiais do "BBB 21", foi dado ao capixaba por um erro na hora do registro de nascimento. E o bonitão de Vila Velha e garante que é o único Arcrebiano do Brasil. Apenas a mãe o chama de Clebiano, o verdadeiro nome que ela havia escolhido. Aos 11 anos, foi apelidado como Bil por um amigo e, desde então, é conhecido assim.

O educador físico, que já teve três namoros sérios – um deles de oito anos –, informou que está solteiro, e diz estar aberto a relacionamentos na casa. No entanto, Arcrebiano disse que não está disposto a perder o foco no prêmio por uma paixão. Ele já viveu dois anos em Portugal trabalhando como coach de Crossfit e, atualmente, mantém três atividades em sua rotina: pela manhã faz investimentos na bolsa de valores, à tarde realiza trabalhos com moda e, à noite, atua como personal trainer.

O rapaz revelou ainda que é obsessivo com organização, um pouco sistemático e que sai do sério quando está com fome. Nas horas vagas, adora curtir festas, praticar esportes e cuidar do corpo - diz que seu lado quase hiperativo não o deixa ficar parado.

No jogo, o bonitão garante que será um jogador forte, que pretende encarar todos os desafios e não fugir às discussões, mas sem se prejudicar. "Tenho pavio curto. Mas, por R$ 1,5 milhão, tenho que me segurar", explica. Arcrebiano já se inscreveu 4 vezes para participar do Big Brother Brasil, e esta última, foi por insistência da mãe.