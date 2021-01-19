Carla Diaz, sucesso desde criança, irá integrar o Camarote do "BBB 21"

A atriz Carla Diaz, 30, vai integrar o camarote do BBB 21. Crédito: Instagram/carladiaz

A atriz Carla Diaz, 30, está na televisão desde os 2 anos, quando começou a carreira fazendo comerciais. Seu primeiro papel na televisão foi na novela "Éramos Seis" (1994, SBT). Desde então trabalhou em sucessos como "O Clone" (Globo, 2001) e "A Força do Querer" (Globo, 2017), que está em reprise atualmente.

Ela conta com mais de 2 milhões de seguidores em seu Instagram, e em 2020, Carla participou do clipe de "Voa" com o ator Bernardo Falcone, e também trabalhou nas gravações dos filmes "A Menina que Matou os Pais" e "O Menino que Matou meus Pais", que será lançado em 2021, onde ela interpreta Suzane Von Richthofen.

Também no ano passado, a atriz foi diagnosticada com um câncer de tireoide, mas em participação no programa Altas Horas (Globo), afirmou estar saudável. "Agora eu estou bem, estou curada", disse. A fim de conscientizar as pessoas sobre a saúde, ela também lançou em seu Instagram um documentário contando sobre sua luta contra o câncer.

A 21ª edição do Big Brother Brasil (Globo), vai ao ar na próxima segunda-feira (25) e promete ser "O Big dos Bigs", reproduzindo a fórmula de sucesso da última edição, onde famosos foram convidados para fazer parte do Camarote, enquanto os anônimos eram intitulados como Pipoca. A campeã do BBB 20 foi a médica Thelma Assis, 36, integrante do time Pipoca.