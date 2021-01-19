BBB 21: academia terá lounge para preguiçosos fofocarem

O apresentador Tiago Leifert na sala do BBB Crédito: Victor Pollak/Globo

Uma delas será na academia, lugar que é adorado e odiado por muitas pessoas. Só que não vai ter problema para esses dois grupos se entrosarem neste ano. Com a reforma, o espaço ganhou um "lounge", com poltronas, bar e bebidas.

O espaço deve ser utilizado pelos mais preguiçosos, aqueles que ficam na academia "só para jogar conversa fora". "Assim, quem não levantar peso poderá levantar as fofocas e trabalhar nas atualizações e comentários sobre os últimos acontecimentos da casa", diz a Globo.

Além disso, é lá que estará localizado um grande painel com as caricaturas de todos os participantes. quem quiser, vai poder organizar estratégias de jogo com elas, assim como ocorria na mesa tática, restrita ao quarto do líder na edição passada.

Os participantes do BBB 21 serão revelados a partir de terça-feira (19), por volta das 16h40, quando começa a reprise de "Laços de Família" (2000). Os nomes serão anunciados ao longo da programação da Globo.