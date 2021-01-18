Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Uau!

Sobrinho-neto da rainha Elizabeth II surge sem camisa e corpão surpreende

Arthur Chatto, de 21 anos, é personal trainer na Escócia, estuda Geografia na Universidade de Edimburgo e tem chamado a atenção de internautas pela boa forma no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2021 às 09:35

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 09:35

Arthur Chatto, sobrinho-neto da rainha Elizabeth II, que é personal e estudante de Geografia na Escócia
Arthur Chatto, sobrinho-neto da rainha Elizabeth II, que é personal e estudante de Geografia na Escócia Crédito: Reprodução/Instagram @artchatto
Arthur Chatto, sobrinho-neto da rainha Elizabeth II e 26° na linha de sucessão do trono britânico, tem chamado a atenção dos internautas toda vez que decide exibir o corpão sarado na internet. O personal trainer de 21 anos tem recebido uma enxurrada de elogios ao postar fotos e vídeos na academia e em momentos de lazer. Só no Instagram, ele tem mais de 202 mil seguidores. 
bonitão é neto da princesa Margaret, irmã mais nova da rainha Elizabeth II. Ele trabalha com personal em uma academia da Escócia e, de acordo com sua biografia no site do estabelecimento, ele diz ser "especialista em treinamento de força e resistência com foco militar". 

Veja Também

Ex-pedreiro capixaba na Itália vira “rei da moqueca” de Milão

Vídeo: MC Fioti regrava clipe de "Bum Bum Tam Tam" no Instituto Butantan

Duda Reis acusa Nego do Borel de estupro: "Tem vídeo em que estou dopada"

Arthur também é acadêmico de Geografia na Universidade de Edimburgo. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos Rainha Elizabeth II
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: baralho cigano revela tendências para Juliano, Gabriela e Ana Paula
Imagem de destaque
5 séries baseadas em livros que vão te prender do começo ao fim
Imagem de destaque
Filho é suspeito de matar mãe e cortar dedo para acessar contas em celular em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados