Sobrinho-neto da rainha Elizabeth II surge sem camisa e corpão surpreende

Arthur Chatto, sobrinho-neto da rainha Elizabeth II e 26° na linha de sucessão do trono britânico, tem chamado a atenção dos internautas toda vez que decide exibir o corpão sarado na internet. O personal trainer de 21 anos tem recebido uma enxurrada de elogios ao postar fotos e vídeos na academia e em momentos de lazer. Só no Instagram, ele tem mais de 202 mil seguidores.
O bonitão é neto da princesa Margaret, irmã mais nova da rainha Elizabeth II. Ele trabalha com personal em uma academia da Escócia e, de acordo com sua biografia no site do estabelecimento, ele diz ser "especialista em treinamento de força e resistência com foco militar".
Arthur também é acadêmico de Geografia na Universidade de Edimburgo.