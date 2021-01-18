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Funkeiro nega

Duda Reis acusa Nego do Borel de estupro: "Tem vídeo em que estou dopada"

Apesar das acusações da atriz, o funkeiro nega e diz que não sabe o porquê de a ex "estar inventando isso" . Entrevistas foram ao ar no Fantástico deste domingo (17)

Publicado em 18 de Janeiro de 2021 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2021 às 08:51
A atriz Duda Reis em entrevista ao Fantástico (Globo): ela acusa o ex, Nego do Borel, de estupro e ameaça
A atriz Duda Reis em entrevista ao Fantástico (Globo): ela acusa o ex, Nego do Borel, de estupro e ameaça Crédito: TV Globo/Reprodução
Duda Reis abriu o jogo sobre as agressões que diz ter sofrido de Nego do Borel em entrevista ao Fantástico, na Globo, neste domingo (17). Entre outras acusações, a atriz diz que foi estuprada pelo funkeiro. 
"Tem até um vídeo que saiu na internet em que estou bem dopada. O que acontecia era que ele chegava e ele vinha ter relação sexual comigo e eu aceitava. Eu não tinha consciência. Às vezes, a gente acha que estupro é a pessoa te pegar e sair arrastando. Mas não, o não é não. Quando tive essa consciência, eu fiquei muito mal. Passei e me submeti a muitas coisas. E quieta. Isso é que é pior", disse. 
Nego do Borel, no entanto, negou tudo. "Eu não fiz isso, estupro é uma coisa séria. Não houve sexo sem consentimento dela. Isso que ela está falando é mentira. Não sei porque ela está inventando isso", justificou. 
Duda continuou contando que além do comportamento agressivo por si só, Nego chegou a ameaçá-la com uma faca no carnaval por ciúmes. "Depois do Carnaval, quando fui para a Sapucaí sozinha, ele não reagiu bem. Teve muitos ciúmes, queria que eu fosse embora logo. Pedia que as pessoas ficassem me espionando. Quando cheguei lá ele estava me esperando. Ele estava na cozinha segurando uma faca e muito fora de si. Eu fiquei com muito medo nesse dia. As agressões eram constantes, principalmente as verbais", lembrou. 

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Ainda durante a entrevista, ela disse: "Ele quebrava as coisas na casa quando estava nervoso. Falava: 'Estou quebrando para não quebrar você'. Teve um episódio que ele quebrou uma porta no meio para não me quebrar". 

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