Duda Reis acusa Nego do Borel de estupro: "Tem vídeo em que estou dopada"

A atriz Duda Reis em entrevista ao Fantástico (Globo): ela acusa o ex, Nego do Borel, de estupro e ameaça Crédito: TV Globo/Reprodução

Duda Reis abriu o jogo sobre as agressões que diz ter sofrido de Nego do Borel em entrevista ao Fantástico, na Globo, neste domingo (17). Entre outras acusações, a atriz diz que foi estuprada pelo funkeiro.

"Tem até um vídeo que saiu na internet em que estou bem dopada. O que acontecia era que ele chegava e ele vinha ter relação sexual comigo e eu aceitava. Eu não tinha consciência. Às vezes, a gente acha que estupro é a pessoa te pegar e sair arrastando. Mas não, o não é não. Quando tive essa consciência, eu fiquei muito mal. Passei e me submeti a muitas coisas. E quieta. Isso é que é pior", disse.

Nego do Borel, no entanto, negou tudo. "Eu não fiz isso, estupro é uma coisa séria. Não houve sexo sem consentimento dela. Isso que ela está falando é mentira. Não sei porque ela está inventando isso", justificou.

Duda continuou contando que além do comportamento agressivo por si só, Nego chegou a ameaçá-la com uma faca no carnaval por ciúmes. "Depois do Carnaval, quando fui para a Sapucaí sozinha, ele não reagiu bem. Teve muitos ciúmes, queria que eu fosse embora logo. Pedia que as pessoas ficassem me espionando. Quando cheguei lá ele estava me esperando. Ele estava na cozinha segurando uma faca e muito fora de si. Eu fiquei com muito medo nesse dia. As agressões eram constantes, principalmente as verbais", lembrou.