Duda Reis vai à delegacia e Nego do Borel registra boletim por difamação

Duda Reis, Nego do Borel e Lisa Barcelos: trio envolvido em polêmica de traição e áudios vazados Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

A atriz e modelo Duda Reis, 18, conforme havia prometido em vídeos pelo Instagram , foi à Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo, para registrar um boletim de ocorrência. Ela acusa o ex-noivo, o cantor Nego do Borel, 28, de violência doméstica.

Reis foi acompanhada de Gizelly Bicalho, ex-BBB, que ofereceu ajuda pelas redes sociais quando soube do caso. "Agradeço muito minhas advogadas, a Isabella e a Gizelly, pelo acolhimento que recebi na Delegacia da Mulher. E obrigada pelo apoio de vocês, mesmo", escreveu a modelo na internet, logo após sair do local onde prestou a queixa.

No Rio de Janeiro, Nego do Borel também decidiu registrar um B.O. contra a ex-noiva. A Policia Civil do Rio de Janeiro confirmou que ele acusa a ex-noiva de difamação. O caso está registradp no 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). "Todos os envolvidos serão ouvidos na unidade policial. Outras diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso", informou a polícia.

A já conturbada separação do casal se transformou em caso de polícia nesta quarta-feira (13) quando Duda Reis disse que, além das traições sofridas, ela foi agredida fisicamente e verbalmente pelo cantor.

Em resposta, Nego do Borel confessou que traiu a atriz e modelo, mas não comentou diretamente as acusações de agressão.

"Estou vivendo, com certeza, um dos piores dias da minha vida", afirmou nas redes sociais. "Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler a absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público."

"Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho", admitiu. "Me arrependo muito e não trouxe a público antes para não expor terceiros. Mas, além disso, têm saído muitas mentiras a meu respeito. Coisas que têm me deixado triste, mas não vou ficar aqui discutindo, e sim provar minha inocência."

Entre idas e vindas e algumas polêmicas, Duda Reis e Nego do Borel estavam juntos há quase três anos. No último dia 23 de dezembro, eles anunciaram o fim do relacionamento.

Na segunda (11), porém, um áudio da influenciadora digital Lisa Barcelos, divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, gerou grande repercussão nas redes sociais. No áudio, que ela confirmou ser verdadeiro, a influenciadora admite ter se envolvido com o cantor enquanto ele ainda se relacionava com Duda.

Na noite de terça (12), após toda a repercussão do caso, Duda Reis fez uma série de vídeos falando que estava recebendo prints de outras mulheres contando histórias de envolvimento com o cantor. Chorando, ela também afirmou que iria tomar medidas protetivas contra ele.