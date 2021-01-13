Tinha medo pela minha vida, diz Duda Reis sobre namoro com Nego do Borel

A atriz e influenciadora Duda Reis Crédito: Reprodução/Instagram @dudareisb

Duda Reis, 19 anos, revelou ter sido vítima de uma relação abusiva com Nego do Borel, 28 anos, após o vazamento de um áudio que confirmaria a traição do cantor envolvendo a influenciadora Lisa Barcelos, nesta terça-feira (12).

Em uma série de stories, a atriz desabafou sobre a relação que teve com Nego, cujo noivado acabou em dezembro do ano passado, e revelou momentos conturbados que viveu com ele e expôs mais uma traição do funkeiro.

A jovem compartilhou mensagens de uma conhecida que contou a ela que tinha encontrado o artista bêbado em uma festa tendo relações com outra mulher. "Eu vou expor porque sei que é verdade. Essa menina é uma conhecida minha, temos várias amigas em comum e ela veio me contar hoje o que aconteceu. Nesse dia, fui passada a perna (pra variar) e o bonitão [Nego] nas festinhas, comprometido e com várias mulheres", disse ela.

"Passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo para vocês. Verbais, chantagens emocionais, sentia medo mesmo, medo pela minha vida e decidi botar a boca no trombone (...) Eles não mudam e nunca vão mudar, só mudam de presa", afirma.

"Quem passa pano pra abusador é conivente, sim. Sinto muito, espero que não mexam comigo porque vou ter que dar um depoimento imenso do que eu passei em três anos e não conseguia sair de jeito nenhum por ter muito abuso. Sem contar os xingamentos, traições, desrespeito etc", detalha.

ENTENDA O CASO

Duda Reis fez esse pronunciamento sobre sua relação com Nego do Borel após o vazamento de um áudio em que Lisa Barcelos conta detalhes de momentos íntimos que viveu com o cantor enquanto ele estava comprometido. Com a repercussão, a influenciadora confirmou a traição

"O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, como pessoa pública, assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso", disse Lisa ao jornalista Léo Dias.

A influenciadora ainda garante que está arrependida, já que era amiga de Duda Reis. "Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco", afirmou Lisa.