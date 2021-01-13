Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Relação abusiva

Tinha medo pela minha vida, diz Duda Reis sobre namoro com Nego do Borel

A atriz de 19 anos diz ter vivido um relacionamento abusivo com o cantor, após o vazamento de um áudio expondo uma traição do funkeiro.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 15:10

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 15:10

A atriz e influenciadora Duda Reis
A atriz e influenciadora Duda Reis Crédito: Reprodução/Instagram @dudareisb
Duda Reis, 19 anos, revelou ter sido vítima de uma relação abusiva com Nego do Borel, 28 anos, após o vazamento de um áudio que confirmaria a traição do cantor envolvendo a influenciadora Lisa Barcelos, nesta terça-feira (12). 

Veja Também

Nego do Borel, Duda Reis e Lisa: entenda o caso e a polêmica da traição

Em uma série de stories, a atriz desabafou sobre a relação que teve com Nego, cujo noivado acabou em dezembro do ano passado, e revelou momentos conturbados que viveu com ele e expôs mais uma traição do funkeiro.
A jovem compartilhou mensagens de uma conhecida que contou a ela que tinha encontrado o artista bêbado em uma festa tendo relações com outra mulher. "Eu vou expor porque sei que é verdade. Essa menina é uma conhecida minha, temos várias amigas em comum e ela veio me contar hoje o que aconteceu. Nesse dia, fui passada a perna (pra variar) e o bonitão [Nego] nas festinhas, comprometido e com várias mulheres", disse ela.
"Passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo para vocês. Verbais, chantagens emocionais, sentia medo mesmo, medo pela minha vida e decidi botar a boca no trombone (...) Eles não mudam e nunca vão mudar, só mudam de presa", afirma.
"Quem passa pano pra abusador é conivente, sim. Sinto muito, espero que não mexam comigo porque vou ter que dar um depoimento imenso do que eu passei em três anos e não conseguia sair de jeito nenhum por ter muito abuso. Sem contar os xingamentos, traições, desrespeito etc", detalha.

ENTENDA O CASO

Duda Reis fez esse pronunciamento sobre sua relação com Nego do Borel após o vazamento de um áudio em que Lisa Barcelos conta detalhes de momentos íntimos que viveu com o cantor enquanto ele estava comprometido. Com a repercussão, a influenciadora confirmou a traição
"O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, como pessoa pública, assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso", disse Lisa ao jornalista Léo Dias.
A influenciadora ainda garante que está arrependida, já que era amiga de Duda Reis. "Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco", afirmou Lisa.
Procurada pelo Estadão, a assessoria de imprensa do Nego do Borel não se pronunciou sobre o caso até a publicação deste texto.

Veja Também

"Vida sexual maravilhosa", diz Gretchen, com marido 13 anos mais novo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Famosos Nego do Borel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo e gás: ES deve receber R$ 38 bilhões em investimentos em nove projetos
Imagem de destaque
Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal
Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados