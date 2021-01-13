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"Vida sexual maravilhosa", diz Gretchen, com marido 13 anos mais novo

Rainha do Rebolado deu entrevista à Quem e disse que hoje, aos 61 anos de idade, se sente muito mais solta e que, por isso, aproveita mais o sexo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2021 às 09:38

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 09:38

O saxofonista Esdras de Souza e a esposa, a cantora Gretchen
O saxofonista Esdras de Souza e a esposa, a cantora Gretchen Crédito: Reprodução/Instagram @esdrasdesouza
Casa com Esdras de Souza, 13 anos mais novo, desde setembro do ano passado, Gretchen tem segurança ao falar da própria vida sexual com o amado: "Nossa vida sexual é maravilhosa". 
Aos 61 anos, a Rainha do Rebolado ainda lamentou o fato de mulheres nunca terem atingido o orgasmo e disse: Tem muita mulher de 30 anos que não conhece o que é um orgasmo porque ela não teve. Quando a mulher está mais velha, ela se conhece sexualmente e sabe explicar o que gosta. A gente fica mais madura e se solta mais nessa parte".

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À revista Quem, a cantora continuou: "Não é só o sexo. Deitar na cama e assistir TV juntos, dar risada juntos, ficar de mão dada, tomar um porre juntos. Isso também é sexo. É um beijo gostoso, um abraço. Somos jovens no nosso coração". 

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