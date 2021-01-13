"Vida sexual maravilhosa", diz Gretchen, com marido 13 anos mais novo

Casa com Esdras de Souza, 13 anos mais novo, desde setembro do ano passado, Gretchen tem segurança ao falar da própria vida sexual com o amado: "Nossa vida sexual é maravilhosa".
Aos 61 anos, a Rainha do Rebolado ainda lamentou o fato de mulheres nunca terem atingido o orgasmo e disse: Tem muita mulher de 30 anos que não conhece o que é um orgasmo porque ela não teve. Quando a mulher está mais velha, ela se conhece sexualmente e sabe explicar o que gosta. A gente fica mais madura e se solta mais nessa parte".
À revista Quem, a cantora continuou: "Não é só o sexo. Deitar na cama e assistir TV juntos, dar risada juntos, ficar de mão dada, tomar um porre juntos. Isso também é sexo. É um beijo gostoso, um abraço. Somos jovens no nosso coração".