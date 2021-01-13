"Vida sexual maravilhosa", diz Gretchen, com marido 13 anos mais novo

Aos 61 anos, a Rainha do Rebolado ainda lamentou o fato de mulheres nunca terem atingido o orgasmo e disse: Tem muita mulher de 30 anos que não conhece o que é um orgasmo porque ela não teve. Quando a mulher está mais velha, ela se conhece sexualmente e sabe explicar o que gosta. A gente fica mais madura e se solta mais nessa parte".