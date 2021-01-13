Kardashians dão relógios da Rolex de R$ 53 mil a equipe de reality

Já na mira do fim de Keeping Up With The Kardashians, a família Kardashian decidiu esbanjar com a equipe que filmava o reality do clã. Os presentes escolhidos foram nada menos do que modelos clássicos de relógios da Rolex.
Segundo informações do TMZ, as irmãs Kourtney, Khloe e Kim Kardashian, além de Kris Jenner, gravaram o último episódio da atração na semana passada e presentearam, ao todo, 30 profissionais que trabalharam com elas durante os anos de produção.
Ainda segundo a publicação, cada um dos relógios custou algo em torno de 10 mil dólares, o que equivale a R$ 53 mil.
Keeping Up With The Kardashians estreou em outubro de 2007 e depois de parar de ser veiculado na televisão, passará a ser exibido no Hulu, uma plataforma de streaming.