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Kardashians dão relógios da Rolex de R$ 53 mil a equipe de reality

30 profissionais que trabalharam no Keeping Up With The Kardashians ao longo dos últimos anos receberam o mimo avaliado em 10 mil dólares cada

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 09:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2021 às 09:29
As Kardashians: Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie, Kris Jenner e Kim Kardashian
As Kardashians: Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie, Kris Jenner e Kim Kardashian Crédito: Reprodução/Instagram @kardashianlife
Já na mira do fim de Keeping Up With The Kardashians, a família Kardashian decidiu esbanjar com a equipe que filmava o reality do clã. Os presentes escolhidos foram nada menos do que modelos clássicos de relógios da Rolex. 
Segundo informações do TMZ, as irmãs Kourtney, Khloe e Kim Kardashian, além de Kris Jenner, gravaram o último episódio da atração na semana passada e presentearam, ao todo, 30 profissionais que trabalharam com elas durante os anos de produção. 
Ainda segundo a publicação, cada um dos relógios custou algo em torno de 10 mil dólares, o que equivale a R$ 53 mil. 

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Keeping Up With The Kardashians estreou em outubro de 2007 e depois de parar de ser veiculado na televisão, passará a ser exibido no Hulu, uma plataforma de streaming. 

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